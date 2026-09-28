Мультипіч із функцією аерогриля обіцяє страви з рум’яною скоринкою майже без олії. На практиці результат часто залежить не від моделі, а від того, як нею користуються. Якщо картопля виходить блідою, а овочі пересушеними, причина зазвичай у кількох простих речах, які легко виправити вже під час наступного приготування.

Кошик потрібно заповнювати в один шар

Мультипіч готує за рахунок гарячого повітря, яке циркулює навколо продуктів. Коли кошик заповнений доверху, повітря не проходить між шматочками, і картопля не запікається, а парується у власній вологі. Тому продукти варто викладати в один шар і залишати між ними трохи вільного місця.

Для родини з трьох-чотирьох людей зручніші моделі з великою чашею або двома незалежними кошиками, як у лінійці Tefal Dual Easy Fry чи двозонних Cosori. Якщо порівняти об’єми та кількість зон у каталозі мультипечей Foroom, стає помітно, що різниця між моделями значно більша, ніж здається на фото.

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Підготовка продуктів впливає на скоринку

Для хрусткої картоплі фрі важливо прибрати зайву вологу та крохмаль ще до приготування:

після нарізання промийте картоплю холодною водою;

ретельно висушіть її паперовим рушником;

нанесіть олію розпилювачем, щоб вона лягла тонким рівним шаром;

за бажанням злегка обсипте картоплю кукурудзяним крохмалем.

Олія, вилита з пляшки, збирається краплями, і скоринка виходить нерівною. Розпилювач вирішує цю проблему і дозволяє використовувати ще менше жиру.

Розігрів і температура

Перед приготуванням мультипіч варто розігріти протягом трьох-п’яти хвилин. Коли продукт потрапляє в уже гарячу камеру, він одразу починає рум’янитися.

Максимальна температура підходить для картоплі фрі та курячих крилець, а овочі, рибу чи сирники краще готувати при 170-180 °C.

Якщо рецепт розрахований на духовку, температуру знижують приблизно на 20 градусів, а час приготування скорочують на чверть.

Дрібниці, які теж мають значення

На половині часу кошик варто струсити, оскільки верхній шар отримує більше жару. Пергамент використовують лише перфорований і не кладуть його в порожній кошик під час розігріву, адже потоком повітря його може підняти до нагрівального елемента.

Мити кошик краще одразу після охолодження, без металевих щіток і абразивних засобів, щоб не пошкодити антипригарне покриття.

Що ще варто готувати в мультипечі

Крім картоплі фрі, мультипіч добре справляється з курячими крильцями та стегенцями, запеченими овочами, рибним філе, сирниками і навіть невеликою випічкою.

Її зручно використовувати й для розігріву: піца чи вчорашні котлети повертають хрустку скоринку, а не розмокають, як у мікрохвильовій печі. Для таких страв знадобиться лише кілька хвилин і мінімум посуду.

Скоринка залежить від звичок, а не лише від моделі

Мультипіч справді дозволяє готувати швидше і з меншою кількістю олії, але найкращий результат дає правильний підхід.

Один шар продуктів, суха картопля, розігріта камера і температура під конкретну страву помітно змінюють смак звичних рецептів. Ці звички не потребують додаткових витрат, а різницю видно вже після першого приготування.

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