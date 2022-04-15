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День матері та перемоги над нацизмом: календар свят на травень 2022

15 Квітня 2022, 17:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День матері та перемоги над нацизмом: календар свят на травень 2022
Джерело: Depositphotos

У травні 2022 року українці відсвяткують чимало свят, з нагоди яких на них також чекають додаткові вихідні. Останній місяць весни розпочнеться з Міжнародного дня праці.

Так, у зв’язку з цим святом громадяни нашої країни відпочиватимуть чотири дні поспіль – з 30 квітня до 2 травня. Оскільки 1 травня припадає на неділю, вихідний переноситься на понеділок. Додатковий вихідний чекає на українців і 9 травня – на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Багатий третій місяць весни і на міжнародні та професійні свята. Детальний календар свят на травень 2022 – далі в матеріалі.

  • 1 травня – День праці;
  • 3 травня – Всесвітній день свободи друку (преси);
  • 5 травня – Міжнародний день боротьби за права інвалідів;
  • 8 травня – День матері, День пам’яті та примирення;
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • 12 травня – Всесвітній день медичних сестер;
  • 15 травня – Міжнародний день сім’ї, День пам’яті жертв політичних репресій, Всесвітній день пам’яті людей, що померли від СНІДу;
  • 17 травня – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства;
  • 18 травня – Міжнародний день музеїв;
  • 20 травня – День банківських працівників України, Всесвітній день метрології, Всесвітній день травматолога;
  • 21 травня – День Європи, День науки, Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку;
  • 22 травня – Міжнародний день біологічної різноманітності;
  • 24 травня – День слов’янської писемності та культури;
  • 25 травня – День філолога;
  • 25 – 31 травня – Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій;
  • 28 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження;
  • 29 травня – День Києва, День хіміка, Міжнародний день миротворців ООН;
  • 31 травня – Всесвітній день без тютюну.
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Теги
Календар , Свята
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