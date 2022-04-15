У травні 2022 року українці відсвяткують чимало свят, з нагоди яких на них також чекають додаткові вихідні. Останній місяць весни розпочнеться з Міжнародного дня праці.
Так, у зв’язку з цим святом громадяни нашої країни відпочиватимуть чотири дні поспіль – з 30 квітня до 2 травня. Оскільки 1 травня припадає на неділю, вихідний переноситься на понеділок. Додатковий вихідний чекає на українців і 9 травня – на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Багатий третій місяць весни і на міжнародні та професійні свята. Детальний календар свят на травень 2022 – далі в матеріалі.
- 1 травня – День праці;
- 3 травня – Всесвітній день свободи друку (преси);
- 5 травня – Міжнародний день боротьби за права інвалідів;
- 8 травня – День матері, День пам’яті та примирення;
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- 12 травня – Всесвітній день медичних сестер;
- 15 травня – Міжнародний день сім’ї, День пам’яті жертв політичних репресій, Всесвітній день пам’яті людей, що померли від СНІДу;
- 17 травня – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства;
- 18 травня – Міжнародний день музеїв;
- 20 травня – День банківських працівників України, Всесвітній день метрології, Всесвітній день травматолога;
- 21 травня – День Європи, День науки, Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку;
- 22 травня – Міжнародний день біологічної різноманітності;
- 24 травня – День слов’янської писемності та культури;
- 25 травня – День філолога;
- 25 – 31 травня – Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій;
- 28 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження;
- 29 травня – День Києва, День хіміка, Міжнародний день миротворців ООН;
- 31 травня – Всесвітній день без тютюну.
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