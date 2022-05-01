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Нехай робота буде в задоволення! Прикольні привітання із 1 травня

1 Травня 2022, 09:45
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Нехай робота буде в задоволення! Прикольні привітання із 1 травня

Міжнародний день праці святкують щороку 1 травня. Цей день відзначають у 143 країнах, зокрема в Україні. 

Саме 1 травня 1886 року почався страйк американських робітників із вимогою запровадження восьмигодинного робочого дня.

У липні 1889 року Паризький конгрес II Інтернаціоналу, на згадку про страйк робітників Чикаго, ухвалив рішення про проведення у цей день щорічних демонстрацій.

Факти ICTV зібрали прикольні привітання з 1 травня у листівках і СМС.

Втомились люди працювати,
Вже ноги ледь ідуть до хати,
Тож 1 травня – гідне свято,
Його ми будем відзначати!
У свято праці навесні
Від праці відпочиньмо всі!

Привітання з 1 травня у картинках

Вітаємо з першим травневим днем! Нехай будь-яка справа, за яку Ви беретеся, приносить Вам задоволення і тішить своїми результатами! Успіху, везіння та дружньої підтримки у будь-якому починанні!

Привітання з 1 травня

Ти 1 травня шашликом смачним зустрічай
І хоч сьогодні День праці, але хоч іноді відпочивай,
А ще набирайся швидко сили, щоб робота не підкосила,
Бо працювати в міру треба – тоді в порядку будуть нерви!

Привітання з 1 травня у картинках

Із Днем праці! Нехай будь-яка робота завжди буде в задоволення і по плечу! Гарного настрою, гармонії, енергії, натхнення, веселощів, тільки радісних подій, великих і маленьких перемог кожен день!Привітання з 1 травня у картинках

Із Днем праці! Бажаю ніколи не боятися роботи та не сумніватися у власних силах! І не забувай гарно відпочивати після плідного дня!

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Теги
Привітання зі святами, Свято, Травневі свята
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