Міжнародний день праці святкують щороку 1 травня. Цей день відзначають у 143 країнах, зокрема в Україні.

Саме 1 травня 1886 року почався страйк американських робітників із вимогою запровадження восьмигодинного робочого дня.

У липні 1889 року Паризький конгрес II Інтернаціоналу, на згадку про страйк робітників Чикаго, ухвалив рішення про проведення у цей день щорічних демонстрацій.

Факти ICTV зібрали прикольні привітання з 1 травня у листівках і СМС.

Втомились люди працювати,

Вже ноги ледь ідуть до хати,

Тож 1 травня – гідне свято,

Його ми будем відзначати!

У свято праці навесні

Від праці відпочиньмо всі!

Вітаємо з першим травневим днем! Нехай будь-яка справа, за яку Ви беретеся, приносить Вам задоволення і тішить своїми результатами! Успіху, везіння та дружньої підтримки у будь-якому починанні!

Ти 1 травня шашликом смачним зустрічай

І хоч сьогодні День праці, але хоч іноді відпочивай,

А ще набирайся швидко сили, щоб робота не підкосила,

Бо працювати в міру треба – тоді в порядку будуть нерви!

Із Днем праці! Нехай будь-яка робота завжди буде в задоволення і по плечу! Гарного настрою, гармонії, енергії, натхнення, веселощів, тільки радісних подій, великих і маленьких перемог кожен день!

Із Днем праці! Бажаю ніколи не боятися роботи та не сумніватися у власних силах! І не забувай гарно відпочивати після плідного дня!