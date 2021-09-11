День ангела 11 вересня відзначають чоловіки і жінки з іменами Іван і Ян. Жінки сьогодні не святкують.

З 11 вересня зазвичай починається бабине літо, яке триває до 22 вересня. У цей день збирають коренеплоди.

11 вересня віддаємо шану пам’яті святого Іоанна Хрестителя. Віруючі люди дотримуються суворого посту, адже пророк Іоанн був старанним постником.

Привітання з днем ангела Івана у листівках

Привітання з днем ангела Івана у прозі

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З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Іване,

Прийми привітання!

***

Твоє ім’я Іван – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Іванко! Від щирого серця вітаємо, і бажаємо ніколи не зупинятися на половині шляху. Завжди йди до кінця і добивайся поставлених цілей. Бажаємо, щоб у твоєму житті було присутнє тільки все найкраще, любов, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи та перемоги. Нехай твоя широка і добра натура завжди буде знаходити для себе задоволення і цікаві пригоди!

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Дорогий Іван, сердечно вітаю і хочу побажати тобі завжди залишатися Іваном – відважним хлопцем! Нехай в цей день доля нагадає, що удача на твоєму боці, нехай завжди для тебе відкриті будуть всі дороги до великого успіху. Іване, будь здоровий, міцний, бадьорий, сильний, розумний, красивий, коханий і в цілому бездоганний.

Значення імені Іван

З давньоєврейської Іван означає «Божа милість». І ці добрі та світлі хлопчики дійсно є радістю та милістю, яку Всевишній дарує батькам. Говорячи про те, що означає ім’я Іван, необхідно підкреслити такі позитивні риси, як доброта, ніжність та сила.