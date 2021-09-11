День ангела 11 вересня відзначають чоловіки і жінки з іменами Іван і Ян. Жінки сьогодні не святкують.
З 11 вересня зазвичай починається бабине літо, яке триває до 22 вересня. У цей день збирають коренеплоди.
11 вересня віддаємо шану пам’яті святого Іоанна Хрестителя. Віруючі люди дотримуються суворого посту, адже пророк Іоанн був старанним постником.
Привітання з днем ангела Івана у листівках
Привітання з днем ангела Івана у прозі
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З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Іване,
Прийми привітання!
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Твоє ім’я Іван – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
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Іванко! Від щирого серця вітаємо, і бажаємо ніколи не зупинятися на половині шляху. Завжди йди до кінця і добивайся поставлених цілей. Бажаємо, щоб у твоєму житті було присутнє тільки все найкраще, любов, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи та перемоги. Нехай твоя широка і добра натура завжди буде знаходити для себе задоволення і цікаві пригоди!
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Дорогий Іван, сердечно вітаю і хочу побажати тобі завжди залишатися Іваном – відважним хлопцем! Нехай в цей день доля нагадає, що удача на твоєму боці, нехай завжди для тебе відкриті будуть всі дороги до великого успіху. Іване, будь здоровий, міцний, бадьорий, сильний, розумний, красивий, коханий і в цілому бездоганний.
Значення імені Іван
З давньоєврейської Іван означає «Божа милість». І ці добрі та світлі хлопчики дійсно є радістю та милістю, яку Всевишній дарує батькам. Говорячи про те, що означає ім’я Іван, необхідно підкреслити такі позитивні риси, як доброта, ніжність та сила.