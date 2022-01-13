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День ангела Василя: красиві привітання та значення імені

13 Січня 2022, 10:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
день ангела
Джерело: Pexels

14 січня відзначають день ангела Василя. Іменини святкуються на честь Дня пам’яті святого Василя Великого. Також на цю дату приходиться Старий Новий рік.

Святителя Василя Великого вважають покровителем землеробства. Саме з ним пов’язаний звичай засіву будинків пшеницею з відповідними приказками.

Цього дня не забудьте привітати знайомих власників цього імені з іменинами. На честь цього Факти ICTV підготували привітання в СМС, віршах і листівках із днем ангела Василя.

Привітання з днем ангела Василя в СМС

*****

В День Ангела Василю бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

*****

Вітаю тебе, Василю, з днем ангела. Бажаю високих досягнень у житті та абсолютних перемог. Найміцніших сил і впевнених позицій, правильних рішень і геніальних ідей, вірного кохання та справжніх друзів.

*****

Вітаю тебе, Василько, будь мужнім і цілеспрямованим, йди твердими кроками до успіху і не зупиняйся перед труднощами. Будь щасливим і життєрадісним!

Привітання з днем ангела Василя у віршах

*****

Нехай в житті усе тобі, Василь,
Легко вдається, без зусиль,
Хай щастя наповнює дім,
Всі негаразди розвіються у дим

Нехай в душі любов живе,
Здоров’я Бог тобі дає,
Будь сильним і веселим ти
До мрії без перешкод іди!

*****

Ти, Василю, в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,
І на флірт не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

*****

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Василя,
Прийми привітання!

Привітання з днем ангела Василя у листівках

день ангела Василя

день ангела Василя

день ангела Василя

день ангела Василя

день ангела Василя

 

Значення імені Василь

Ім’я Василя давньогрецького походження й у перекладі означає царствений.

Василь зазвичай відрізняється від інших. Поки більшість дітей веселиться, грає і бігає двором, хлопець спокійний і врівноважений. Він ніколи не хуліганить. Він любить проводити час на самоті, йому подобаються спокійні розваги, наприклад читання книг чи настільні ігри.

Дорослого Василя відрізняє спокій і навіть певна флегматичність. Він не любить квапити події та при цьому є наполегливим.

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Теги
іменини , Привітання , Старий Новий рік
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