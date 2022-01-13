14 січня відзначають день ангела Василя. Іменини святкуються на честь Дня пам’яті святого Василя Великого. Також на цю дату приходиться Старий Новий рік.

Святителя Василя Великого вважають покровителем землеробства. Саме з ним пов’язаний звичай засіву будинків пшеницею з відповідними приказками.

Цього дня не забудьте привітати знайомих власників цього імені з іменинами. На честь цього Факти ICTV підготували привітання в СМС, віршах і листівках із днем ангела Василя.

Привітання з днем ангела Василя в СМС

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В День Ангела Василю бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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Вітаю тебе, Василю, з днем ангела. Бажаю високих досягнень у житті та абсолютних перемог. Найміцніших сил і впевнених позицій, правильних рішень і геніальних ідей, вірного кохання та справжніх друзів.

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Вітаю тебе, Василько, будь мужнім і цілеспрямованим, йди твердими кроками до успіху і не зупиняйся перед труднощами. Будь щасливим і життєрадісним!

Привітання з днем ангела Василя у віршах

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Нехай в житті усе тобі, Василь,

Легко вдається, без зусиль,

Хай щастя наповнює дім,

Всі негаразди розвіються у дим

Нехай в душі любов живе,

Здоров’я Бог тобі дає,

Будь сильним і веселим ти

До мрії без перешкод іди!

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Ти, Василю, в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

І на флірт не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

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Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!

Привітання з днем ангела Василя у листівках

Значення імені Василь

Ім’я Василя давньогрецького походження й у перекладі означає царствений.

Василь зазвичай відрізняється від інших. Поки більшість дітей веселиться, грає і бігає двором, хлопець спокійний і врівноважений. Він ніколи не хуліганить. Він любить проводити час на самоті, йому подобаються спокійні розваги, наприклад читання книг чи настільні ігри.

Дорослого Василя відрізняє спокій і навіть певна флегматичність. Він не любить квапити події та при цьому є наполегливим.