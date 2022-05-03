3 травня 2022 – яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У вівторок, 3 травня, за православним календарем віряни відзначають Радоницю. В цей день заведено згадувати та молитися за душі померлих. Крім, того на цей день також припадають день пам’яті Преподобного Феодора Трихіни, Преподобного Олександра Ошевенського, мученика немовляти Гавриїла Белостокського, Святого Анастасія Синаїта, Володимирської ікони Божої Матері, Кіпрської ікони Божої Матері.

У світі 3 травня відзначають Міжнародний день Сонця, День народження спаму, Всесвітній день свободи друку. В Україні неофіційно ще відзначають День кондитера.

Що не треба робити 3 травня 2022:

Не ловіть рибу;

Не сваріться з людьми;

Не плануйте важливі справи, не призначайте весілля та хрестини.

Але 3 травня сприятливий день для того, щоб повернутися у спорт, або придбати абонемент.

Здавна існують погодні прикмети на 3 травня:

гроза з блискавкою – до ясної погоди;

з’явилися первоцвіти – до теплої весни;

маргаритки нахилилися до землі – до дощів.

З днем ангела 3 травня обов’язково привітайте Агапіта, Агріппа, Василя, Віктора, Дорофія, Кузьму, Льва, Парігорія, Піулія, Феодула, Флавіана.