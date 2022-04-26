Турбота про здоров’я та харчування стала нормою для кожної людини. Підтримувати своє тіло у хорошій формі допоможе календар здоров’я.

Які дні будуть сприятливими для повернення у спорт, а коли буде легше розпочати дієту – рекомендації щодо харчування та спорту на травень 2022 року дала астролог Олена Молдованова.

Небезпечні дні для фігури у травні 2022 року, коли посилюється апетит: 1 травня, 2 травня (до 14.00), 5 травня, 6 травня, 7 травня (до 15.00), 14 травня (з 13.30), 15 травня, 16 травня (до 15.00) ), 22 травня (з 19.00), 23 травня, 24 травня, 27 травня, 28 травня, 29 травня.

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Коли можна собі дозволити смачненьке без шкоди для фігури: 2 травня (з 15.00), 3 травня, 4 травня, 7 травня (з 15.00), 8 травня, 9 травня, 16 травня (з 15.00), 17 травня, 18 травня (до 15.00), 20 травня (з 16.00), 21 травня, 22 травня (до 19.00), 25 травня, 26 травня, 30 травня, 31 травня.

Коли у травні 2022 краще сісти на дієту чи розвантажувальні дні: 10 травня, 11 травня, 18 травня (з 15.00), 19 травня, 20 травня (до 15.00).

Ліниві дні у травні 2022, коли знадобиться додаткова мотивація для тренування: 1 травня, 2 травня (до 14.00), 5 травня, 6 травня, 7 травня (до 15.00), 12 травня, 13 травня, 14 травня (до 13.30), 23 травня, 24 травня, 27 травня, 28 травня, 29 травня (20.30).

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Вдалі дні для повернення у спорт після перерви чи купівлі абонементу до спортзалу: 2 травня (з 14.00), 3 травня, 4 травня, 7 травня (з 15.00), 8 травня, 9 травня (до 15.30), 17 травня, 18 травня ( з 15.00), 19 травня, 20 травня, 21 травня, 25 травня, 26 травня, 30 травня, 31 травня.

Сприятливі дні у травні 2022 року для початку очищення організму від шлаків і паразитів: 23 травня, 24 травня.