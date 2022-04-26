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Астрологія

Коли у травні 2022 сідати на дієту чи повертатися у спорт – сприятливі дні

26 Квітня 2022, 15:38
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Коли у травні 2022 сідати на дієту чи повертатися у спорт – сприятливі дні
Джерело: Pixabay

Турбота про здоров’я та харчування стала нормою для кожної людини. Підтримувати своє тіло у хорошій формі допоможе календар здоров’я.

Які дні будуть сприятливими для повернення у спорт, а коли буде легше розпочати дієту – рекомендації щодо харчування та спорту на травень 2022 року дала астролог Олена Молдованова.

Небезпечні дні для фігури у травні 2022 року, коли посилюється апетит: 1 травня, 2 травня (до 14.00), 5 травня, 6 травня, 7 травня (до 15.00), 14 травня (з 13.30), 15 травня, 16 травня (до 15.00) ), 22 травня (з 19.00), 23 травня, 24 травня, 27 травня, 28 травня, 29 травня.

Коли можна собі дозволити смачненьке без шкоди для фігури: 2 травня (з 15.00), 3 травня, 4 травня, 7 травня (з 15.00), 8 травня, 9 травня, 16 травня (з 15.00), 17 травня, 18 травня (до 15.00), 20 травня (з 16.00), 21 травня, 22 травня (до 19.00), 25 травня, 26 травня, 30 травня, 31 травня.

Коли у травні 2022 краще сісти на дієту чи розвантажувальні дні: 10 травня, 11 травня, 18 травня (з 15.00), 19 травня, 20 травня (до 15.00).

Ліниві дні у травні 2022, коли знадобиться додаткова мотивація для тренування: 1 травня, 2 травня (до 14.00), 5 травня, 6 травня, 7 травня (до 15.00), 12 травня, 13 травня, 14 травня (до 13.30), 23 травня, 24 травня, 27 травня, 28 травня, 29 травня (20.30).

Вдалі дні для повернення у спорт після перерви чи купівлі абонементу до спортзалу: 2 травня (з 14.00), 3 травня, 4 травня, 7 травня (з 15.00), 8 травня, 9 травня (до 15.30), 17 травня, 18 травня ( з 15.00), 19 травня, 20 травня, 21 травня, 25 травня, 26 травня, 30 травня, 31 травня.

Сприятливі дні у травні 2022 року для початку очищення організму від шлаків і паразитів: 23 травня, 24 травня.

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Теги
Гороскоп, Дієта, Календар
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