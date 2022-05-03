3 мая 2022 — какой сегодня праздник, приметы и запреты

Во вторник, 3 мая, православным календарем верующие отмечают Радоницу. В этот день принято вспоминать и молиться о душах умерших. Кроме того, на этот день также приходятся день памяти Преподобного Феодора Трихины, Преподобного Александра Ошевенского, мученика младенца Гавриила Белостокского, Святого Анастасия Синаита, Владимирской иконы Божией Матери, Кипрской иконы Божией Матери.

В мире 3 мая отмечают Международный день Солнца, День рождения спама, Всемирный день свободы печати. В Украине еще неофициально отмечают День кондитера.

Что не нужно делать 3 мая 2022:

Не ловите рыбу;

Не ссорьтесь с людьми;

Не планируйте важные дела, не назначайте свадьбы и крестины.

Но 3 мая благоприятный день для того, чтобы вернуться в спорт или приобрести абонемент.

С давних времен существуют погодные приметы на 3 мая:

гроза с молнией – к ясной погоде;

появились первоцветы – к теплой весне;

маргаритки наклонились к земле – к дождям.

С днем ​​ангела 3 мая обязательно поздравьте Агапита, Агриппа, Василия, Виктора, Дорофия, Кузьму, Льва, Паригория, Пиулия, Феодула, Флавиана.