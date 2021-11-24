24 листопада святкують день ангела Віктора. Іменини святкуються на честь мученика Віктора Дамаського.

Швидше за все у вашому оточенні є власники цього імені, оскільки воно доволі популярне. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Віктора у листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Віктора у листівках

Привітання з днем ангела Віктора у СМС

***

Віктор – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Хай Віктору життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Віктора,

Прийми привітання!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у вашу вдачу!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі.

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту.

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

Значення імені Віктор

Власники цього імені імпульсивні, працьовиті, наполегливі та самозакохані. Нерідко Віктор справляє гарне перше враження, чим потім користується.

Він може вдало побудувати кар’єру в різних професіях, але не пристосований для монотонної роботи.

Віктор добрий сім’янин. Як супутницю він обирає активну та турботливу дівчину. У побуті акуратний і вміє багато робити по дому. З дітьми суворий, проте це не виключає його теплоти стосунків.