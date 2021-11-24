24 листопада святкують день ангела Віктора. Іменини святкуються на честь мученика Віктора Дамаського.
Швидше за все у вашому оточенні є власники цього імені, оскільки воно доволі популярне. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Віктора у листівках і СМС.
Привітання з днем ангела Віктора у листівках
Привітання з днем ангела Віктора у СМС
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Віктор – ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Хай Віктору життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Віктора,
Прийми привітання!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у вашу вдачу!
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі.
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту.
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
Значення імені Віктор
Власники цього імені імпульсивні, працьовиті, наполегливі та самозакохані. Нерідко Віктор справляє гарне перше враження, чим потім користується.
Він може вдало побудувати кар’єру в різних професіях, але не пристосований для монотонної роботи.
Віктор добрий сім’янин. Як супутницю він обирає активну та турботливу дівчину. У побуті акуратний і вміє багато робити по дому. З дітьми суворий, проте це не виключає його теплоти стосунків.