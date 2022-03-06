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Земле моя! Софія Ротару поділилася архівним фото у вишиванці

6 Березня 2022, 12:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Земле моя! Софія Ротару поділилася архівним фото у вишиванці
Джерело: Софія Ротару

Національна легенда України Софія Ротару опублікувала патріотичне Instagram-stories.

Співачка поділилася архівним фото, на якому вона зображена в українському національному вбранні – вишиванці та спідниці. Її образ доповнений аксесуарами. Волосся артистки розпущене і розвивається за вітром. Сама вона дивиться в далечінь і посміхається.

– Хто мені дав сонце миру, і в майбутнє світлу віру – ти, земле моя! – підписала Софія Ротару кадр.

Раніше Софія Ротару вже говорила про війну в Україні. Тоді співачка наголосила, що російські ракети знищують мирних жителів.

В Instagram вона опублікувала пост із зображенням прапора України, під яким написала, що незалежність та свобода коштують дорого, але невже воно вартує того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України.

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11 днів тому Росія напала на Україну. Збройні сили України дають жорстку відсіч агресорам і всіляко намагаються захистити українські міста, які ті нещадно руйнують.

За мир в Україні виступає весь цивілізований світ, який закликає президента Росії Володимира Путіна негайно припинити війну. Також на стороні нашої країни багато всесвітньо відомих особистостей, серед яких Джаред Лето, Джим Керрі, Стівен Кінг, Шер, Rammstein, Міла Куніс, Ештон Катчер, Каньє Вест, Мік Джаггер, Пол Маккартні та багато інших.

Закликав росіян зупинити війну й британський музикант Стінг. Він виконав пісню для українців, які борються з агресорами та росіян, які протестують проти цього неподобства.

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Теги
Війна в Україні , Софія Ротару
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