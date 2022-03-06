Национальная легенда Украины София Ротару опубликовала патриотическое Instagram-stories.

Певица поделилась архивным фото, на котором она запечатлена в украинском национальном наряде — вышиванке и юбке. Ее образ дополнен аксессуарами. Волосы артистки распущены и развиваются по ветру. Сама она смотрит в даль и улыбается.

— Кто мне дал солнце мира, и в будущее светлую веру – ты, земля моя! — подписала София Ротару кадр.

Ранее София Ротару уже высказывалась о войне в Украине. Тогда певица отметила, что российские ракеты уничтожают мирных жителей.

В Instagram она опубликовала пост с изображением флага Украины, под которым написала, что независимость и свобода стоит дорого, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины.

11 дней назад Россия напала на Украину. Вооруженные силы Украины дают жесткий отпор агресорам и всячески пытаются защитить украинские города, которые те беспощадно рушат.

За мир в Украине выступает весь цивилизованный мир, который призывает президента России Владимира Путина немедленно остановить войну. Также на стороне нашей страны многие всемирно известные личности, среди которых Джаред Лето, Джим Керри, Стивен Кинг, Шер, Rammstein, Мила Кунис, Эштон Катчер, Канье Уэст, Мик Джаггер, Пол Маккартни и многие другие.

Призвал россиян остановить войну и британский музыкант Стинг. Он исполнил песню для украинцев, которые борются с агресорами и россиян, которые протестуют против этого безобразия.