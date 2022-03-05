Джамала зі сльозами заспівала 1944 на відборі Євробачення у Німеччині

Українська співачка Джамала виступила в фіналі національного відбору на Євробачення у Німеччині. Гроші, зібрані за допомогою СМС-голосування, підуть на Збройні Сили України.

У нацвідборі Джамала зі сльозами виконала пісню 1944, з якою виборола перемогу на Євробаченні 2016. На сцені вона з’явилася у чорному костюмі та з синьо-жовтим прапором.

Співачку зустрічали стоячи – чимало глядачів у залі були в масках кольору українського прапора.

– Сьогодні я справді представляю цілу країну, представляю не просто свою творчість, представляю голоси тисяч жінок і дітей, які сьогодні перебувають у бомбосховищах. Я дуже дякую вам за прапори, за підтримку. Я думаю, що це дуже піднімає дух України, – сказала Джамала за лаштунками.

Вона також додала, що це не просто війна на території України, це війна у серці Європи.

Раніше Джамала евакуювала дітей із Києва до Стамбула та почала вести інформаційну боротьбу проти агресора. Вона дає безліч інтерв’ю іноЗМІ, щоб весь світ дізнався про злочини, що коїть Росія в Україні.

Крім того, щоб підтримати Україну, вона організувала два спеціальні виступи у Німеччині та Румунії (4 та 5 березня) під час національного відбору на Євробачення. Усі кошти, зібрані шляхом СМС-голосування у цих шоу, будуть передані українській армії.