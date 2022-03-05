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Джамала зі сльозами заспівала 1944 на відборі Євробачення у Німеччині

5 Березня 2022, 16:35
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Джамала зі сльозами заспівала 1944 на відборі Євробачення у Німеччині

Українська співачка Джамала виступила в фіналі національного відбору на Євробачення у Німеччині. Гроші, зібрані за допомогою СМС-голосування, підуть на Збройні Сили України.

У нацвідборі Джамала зі сльозами виконала пісню 1944, з якою виборола перемогу на Євробаченні 2016. На сцені вона з’явилася у чорному костюмі та з синьо-жовтим прапором.

Співачку зустрічали стоячи – чимало глядачів у залі були в масках кольору українського прапора.

– Сьогодні я справді представляю цілу країну, представляю не просто свою творчість, представляю голоси тисяч жінок і дітей, які сьогодні перебувають у бомбосховищах. Я дуже дякую вам за прапори, за підтримку. Я думаю, що це дуже піднімає дух України, – сказала Джамала за лаштунками.

Вона також додала, що це не просто війна на території України, це війна у серці Європи.

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Раніше Джамала евакуювала дітей із Києва до Стамбула та почала вести інформаційну боротьбу проти агресора. Вона дає безліч інтерв’ю іноЗМІ, щоб весь світ дізнався про злочини, що коїть Росія в Україні.

Крім того, щоб підтримати Україну, вона організувала два спеціальні виступи у Німеччині та Румунії (4 та 5 березня) під час національного відбору на Євробачення. Усі кошти, зібрані шляхом СМС-голосування у цих шоу, будуть передані українській армії.

Теги
Євробачення , Війна в Україні , Джамала
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