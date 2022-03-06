Британський музикант Стінг висловився про війну в Україні. Він виконав пісню для українців, які борються з агресорами та росіян, які протестують проти цього неподобства.

В Instagram Стінг оприлюднив відео, на якому закликав зупинити війну, виконавши пісню Russians 1985 року.

– Я дуже рідко співав цю пісню за багато років, відколи вона була написана, тому що я ніколи не думав, що вона знову буде актуальна. Але в світлі кривавого та сумно помилкового рішення однієї людини вторгнутися до мирного, не загрозливого сусіда, пісня знову є закликом до нашої спільної людяності, – написав музикант.

Він зазначив, що війну варто припинити, оскільки також страждають діти.

– Пісня… Для сміливих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти цього неподобства, незважаючи на загрозу арешту та ув’язнення, – наголосив Стінг.

Також він прикріпив контакти, щоб охочі могли допомогти українцям.

– Товари, відправлені на цей склад у Польщі, доставляються за погодженням із Збройними Силами України та гарантовано доходять до тих, хто найбільше потребує, – написав співак.

11 днів в Україні триває війна з Росією. 24 лютого РФ напала на нашу країну.

За Україну виступають усі цивілізовані країни, а також всесвітньо відомі люди, кількість яких постійно зростає. Підтримали нашу країну Джаред Лето, Джим Керрі, Стівен Кінг, Шер, Rammstein, Міла Куніс, Ештон Катчер, Каньє Вест, Мік Джаггер, Пол Маккартні та багато інших.

Висловив підтримку Україні й Джек Ніколсон. Зірка голлівудських фільмів зняв ролик TikTok, де є символ нашої незалежної країни — жовто-синій прапор.