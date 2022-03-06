Я вірю, ми не переможні: Макс Барських записав пісню про війну в Україні

Український співак Макс Барських на своїй сторінці в Instagram презентував уривок пісні під назвою – Буде весна. Пісню супроводжують кадри руйнівних наслідків війни в Україні продовж останніх 10 днів.

Сьогодні кожен із нас робить усе можливе, щоб урятувати свою країну — те місце, де ми народжені, де ростуть наші діти та поховані наші предки, – пише Барських.

Співак в описі до відео стверджує, що пишається силою і волею українців.

Я нескінченно гордий бути українцем. Сьогодні МИ ВСІ – Україна! Ми клітина одного організму.

Зокрема, Барських зазначив, що українці дуже талановита нація, і кожен має свою секретну зброю.