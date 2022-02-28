По всій Україні жорстокі бої: Софія Ротару в Києві молиться за захисників

Софія Ротару порушила мовчання і висловилася про війну в Україні. Співачка наголосила, що російські ракети нині знищують мирних жителів.

В Instagram вона опублікувала пост із зображенням прапора України.

– Незалежність і свобода коштує дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України.

Ці факти розривають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників і мир в Україні! Пишу цей текст і так, мої руки тремтять. Тремтять, бо по всій Україні точаться жорстокі бої… Сил нам усім і миру!