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По всій Україні жорстокі бої: Софія Ротару в Києві молиться за захисників

28 Лютого 2022, 20:31
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Софія Ротару
Джерело: Софія Ротару

Софія Ротару порушила мовчання і висловилася про війну в Україні. Співачка наголосила, що російські ракети нині знищують мирних жителів.

В Instagram вона опублікувала пост із зображенням прапора України.

– Незалежність і свобода коштує дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України.

Ці факти розривають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників і мир в Україні! Пишу цей текст і так, мої руки тремтять. Тремтять, бо по всій Україні точаться жорстокі бої… Сил нам усім і миру!

Раніше Світлана Лобода у сльозах звернулася до підписників і закликала припинити війну в Україні. За словами співачки, в Києві живе уся її родина, яка вимушена ховатися у гаражах, підвалах і метро. Втім відкрито заявити про агресію Росії Світлана Лобода не наважилась.

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Теги
Війна в Україні , Софія Ротару
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