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Екс-соліст Sex Pistols може поїхати на Євробачення 2023: присвятив пісню хворій дружині

10 Січня 2023, 09:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джон Лайден
Джерело: Getty Images

На Євробачення 2023 року від Ірландії може поїхати колишній соліст Sex Pistols Джон Лайдон. Музикант відоміший під псевдонімом Джонні Роттен.

Артист з’явиться на сцені зі своїм гуртом Public Image Ltd у Нацвідборі Євробачення Ірландії 3 лютого, де його команда змагатиметься із п’ятьма іншими претендентами.

За традицією, виступи транслюватимуть по ТБ, а переможця оберуть журі та голоси мешканців Ірландії.

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Відомо, що Лайдон виконає під час Нацвідбору одну з особистих пісень, яка є у його репертуарі. Йдеться про нову пісню Hawaii, випущену на початку січня.

Це любовний лист до дружини Лайдона, яка живе з хворобою Альцгеймера.

– Пісня присвячена всім, хто переживає важкі часи на життєвому шляху, з людиною, про яку вони піклуються найбільше. Це також послання надії на те, що зрештою кохання перемагає все, — заявив музикант.

У соліста Sex Pistols та його нової команди є всі шанси перемогти у Нацвідборі та вирушити на Євробачення 2023 до Ліверпуля, де у травні виступлять представники багатьох країн.

Нагадаємо, що від України на Євробачення поїде дует Tvorchi – вони вже офіційно підписали договір. Із 10 претендентів їх обрали журі та українці через Дію.

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Джерело
CNN
Теги
Sex Pistols Євробачення
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