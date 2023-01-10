На Євробачення 2023 року від Ірландії може поїхати колишній соліст Sex Pistols Джон Лайдон. Музикант відоміший під псевдонімом Джонні Роттен.

Артист з’явиться на сцені зі своїм гуртом Public Image Ltd у Нацвідборі Євробачення Ірландії 3 лютого, де його команда змагатиметься із п’ятьма іншими претендентами.

За традицією, виступи транслюватимуть по ТБ, а переможця оберуть журі та голоси мешканців Ірландії.

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Відомо, що Лайдон виконає під час Нацвідбору одну з особистих пісень, яка є у його репертуарі. Йдеться про нову пісню Hawaii, випущену на початку січня.

Це любовний лист до дружини Лайдона, яка живе з хворобою Альцгеймера.

– Пісня присвячена всім, хто переживає важкі часи на життєвому шляху, з людиною, про яку вони піклуються найбільше. Це також послання надії на те, що зрештою кохання перемагає все, — заявив музикант.

У соліста Sex Pistols та його нової команди є всі шанси перемогти у Нацвідборі та вирушити на Євробачення 2023 до Ліверпуля, де у травні виступлять представники багатьох країн.

Нагадаємо, що від України на Євробачення поїде дует Tvorchi – вони вже офіційно підписали договір. Із 10 претендентів їх обрали журі та українці через Дію.