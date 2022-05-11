В італійському Турині відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022. Для українців він був особливим, оскільки саме в рамках нього виступав наш представник – гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Факти ICTV зібрали найцікавіші та найсоковитіші факти з першого півфіналу Євробачення 2022.

Помітний провал

Відкривала півфінал представниця Албанії Ронела Хаяті із піснею Sekret. Дівчина виступала у досить відкритому сріблястому боді та рожевій накидці. Також тканини забракло і на костюми балету: чоловіки танцювали напівголими, а дівчина в дуже короткій сукні.

Пісня Хаяті була досить форматною для Євробачення, з нотками національного колориту, як і танці балету. Номер передбачався енергійним та яскравим, але сама артистка із завданням явно не впоралася. На другій половині номера вона почала вже задихатися, втрачати зв’язок із залом, а іноді й зовсім виникало відчуття, що вона почувається ніяково на сцені і не знає, що робити. До речі, у фінал Ронела не пройшла.

Проте, відео її виступу за перші три години зібрало найбільше переглядів – 220 тис.

Також не найкращий виступ був у Словенії. Номер гурту LPS був стилізований під диско. Сам номер хороший, в ньому мало оригінальності, але тим не менш. А ось спів викликає питання.

Номери, які варто подивитися

Якщо ви хочете і гарну пісню послухати, і номер приємний побачити, то welcome у країни Балтії, а саме Латвію та Литву.

Латвійці Citi Zeni запалювали на Євробаченні 2022 з піснею Eat Your Salad.

А ось Литва познайомила Європу із творчістю Моніки Лю. Глядачів особливо підкорили рухи дівчини: витончені та плавні. Це не дивно, адже вона колись займалася балетом. До речі, на пресконференції Моніка підтримала Україну, прокричавши Слава Україні!

Якщо вам захотілося затишку та інді-попу, то заходьте дивитись виступ артистки з Вірменії Рози Лін. У дівчини приємний тембр та непоганий живий спів.

Нічого зайвого – це про номер S10 з Нідерландів. Заїдаючий мотив на приспіві, приємний тембр та гарний виступ. Не факт, що це топ-5 у фіналі, але пісня цілком може оселитися у багатьох плейлистах Spotify.

Несподіванка для глядача

Особливим був виступ норвежців Subwoolfer, адже ніхто не знає, хто ховається під масками. Номер був гарний за багатьма критеріями. Це цікаво, але питання: Як оцінювати спів дуету?

Пісня із дивною назвою Дайте вовку банан та інтрига навколо особистостей артистів – підігріває інтерес. Хоча за чутками, одним із учасників може бути минулорічний представник Норвегії TIX, який багатьом нагадував ангела Джона Леннона.

Ще один сюрприз приїхав із Молдови. У хорошому сенсі виникало відчуття, що вся Європа вирушила на весілля. Хлопці все змішали до купи: і скрипку, і акордеон, і циганські мотиви, і реп. Весело, колоритно та харизматично, тому вітаємо гурт Zdob Si Zdub та оркестр Fratii Advahov з проходженням у фінал.

Kalush Orchestra та підтримка України

На десерт залишаємо виступ Kalush Orchestra, яким букмекери віддають перемогу. За їхніми прогнозами, український колектив набирає рекордні 49%.

Під час виступу українців вся зала стояла, багато глядачів прийшли з нашими прапорами. Ба більше це стосувалося й учасників. Так, ісландський гурт Systur прикрасив руки в жовтий і блакитний, а на пресконференції вони взагалі з’явилися з українськими прапорами.