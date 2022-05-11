В итальянском Турине отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2022. Для украинцев он был особенным, так как именно в рамках него выступал наш представитель — группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Факты ICTV собрали самые интересные и сочные факты из первого полуфинала Евровидение 2022.

Заметный провал

Открывала полуфинал представительница Албании Ронела Хаяти с песней Sekret. Девушка выступала в достаточно открытом серебристом боди и розовой накидке. Также ткани не хватило и на костюмы балету: мужчины танцевали полуголыми, а девушка в очень коротком платье.

Песня у Хаяти была достаточно форматной для Евровидение, с нотками национального колорита, как и танцы балета. Номер предполагался энергичным и ярким, но сама артистка с задачей явно не справилась. На второй половине номера она начала уже задыхаться, терять связь с залом, а иногда и вовсе возникало ощущение, что она себя чувствует неловко на сцене и не знает, что делать. К слову, в финал Ронела не прошла.

Однако, видео ее выступления за первые три часа собрало больше всего просмотров — 220 тыс.

Также не лучшее выступление было в Словении. Номер группы LPS был стилизирован под времена диско. Сам номер хороший, в нем мало оригинальности, но тем не менее. А вот пение вызывает вопросы.

Номера, которые точно стоит посмотреть

Если вы хотите и песню хорошую послушать, и номер приятный увидеть, то welcome в страны Балтии, а именно Латвию и Литву.

Латвийцы Citi Zeni зажигали на Евровидение 2022 с песней Eat Your Salad.

А вот Литва познакомила Европу с творчеством Моники Лю. Зрителей особенно покорили движения девушки: утонченные и плавные. Это и не странно, ведь она когда-то занималась балетом. Кстати, на пресс-конференции Моника поддержала Украину, прокричав Слава Украине!

Если вам захотелось уюта и инди-попа, то заходите смотреть выступление артистки из Армении Розы Лин. У девушки приятный тембр и неплохое живое пение.

Ничего лишнего — это о номере S10 из Нидерландов. Заедающий мотив на припеве, приятный тембр и хорошее выступление. Не факт, что это прям топ-5 в финале, но песня у вполне может поселиться у многих плейлистах Spotify.

Неожиданность для зрителя

Особенным было выступление норвежцев Subwoolfer, ведь никто не знает, кто именно скрывается под масками. Номер был хорош по многим фронтам. Это интересно, но вопрос: Как оценивать пение дуэта?

Песня с забавным названием Дайте волку банан и интрига вокруг личностей артистов — подогревает интерес. Хотя по слухам, одним из участников может быть прошлогодний представитель Норвегии TIX, который многим напоминал ангела Джона Леннона.

Еще один сюрприз приехал из Молдовы. В хорошем смысле возникало ощущение, что вся Европа переместилась на свадьбу. Ребята все смешали до кучи: и скрипку, и аккордеон, и цыганские мотивы, и реп. Весело, колоритно и харизматично, поэтому поздравляем группу Zdob Si Zdub и оркестр Fratii Advahov с прохождением в финал.

Kalush Orchestra и поддержка Украины

На десерт оставляем выступление Kalush Orchestra, которым букмекеры отдают победу. По их прогнозам украинский коллектив набирает рекордные 49%.

Во время выступления украинцев весь зал стоял, многие зрители пришли с нашими флагами. При чем это касалось и участников. Так, исландская группа Systur разукрасила руки в желтый и голубой, а на пресс-конференции они и вовсе появились с украинскими флагами.