Після першого півфіналу Євробачення 2022 ставки букмекерів щодо переможця пісенного конкурсу змінилися.

Зокрема, представники України зміцнили свої позиції та збільшили розрив з другим місцем у таблиці. Наразі шанси на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 оцінюють у 49%.

Але варто зазначити, що при оновленні сторінки цифра коливається між 49 та 50%. Це рекордна оцінка для представників України, оскільки попередні роки переможці мали 16-18% від букмекерів.

На другому місці – учасники з Італії Махмуд і Бланко (15%). На третій сходинці розташувався Сем Райдер з Великої Британії (9%).

Загалом десятка фаворитів букмекерів після першого півфіналу Євробачення 2022 має такий вигляд:

Україна Італія Велика Британія Швеція Іспанія Греція Норвегія Польща Нідерланди Сербія

Нагадаємо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Турині (Італія). Другий півфінал відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.

Загалом участь у Євробаченні беруть представники 40 країн. У фіналі на сцені зустрінуться по десять учасників із першого та другого півфіналів, а також країни Великої п’ятірки.

Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення 2022 -дивіться у нашому матеріалі.