Після першого півфіналу Євробачення 2022 ставки букмекерів щодо переможця пісенного конкурсу змінилися.
Зокрема, представники України зміцнили свої позиції та збільшили розрив з другим місцем у таблиці. Наразі шанси на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 оцінюють у 49%.
Але варто зазначити, що при оновленні сторінки цифра коливається між 49 та 50%. Це рекордна оцінка для представників України, оскільки попередні роки переможці мали 16-18% від букмекерів.
На другому місці – учасники з Італії Махмуд і Бланко (15%). На третій сходинці розташувався Сем Райдер з Великої Британії (9%).
Загалом десятка фаворитів букмекерів після першого півфіналу Євробачення 2022 має такий вигляд:
- Україна
- Італія
- Велика Британія
- Швеція
- Іспанія
- Греція
- Норвегія
- Польща
- Нідерланди
- Сербія
Нагадаємо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Турині (Італія). Другий півфінал відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.
Загалом участь у Євробаченні беруть представники 40 країн. У фіналі на сцені зустрінуться по десять учасників із першого та другого півфіналів, а також країни Великої п’ятірки.
Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення 2022 -дивіться у нашому матеріалі.