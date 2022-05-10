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З вайбом 80-х: Литва знову показала стильний виступ на Євробаченні 2022

10 Травня 2022, 22:35
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
З вайбом 80-х: Литва знову показала стильний виступ на Євробаченні 2022
Джерело: Eurovision
У першому півфіналі Євробачення 2022 показала свій номер і представниця Литви Моніка Лю, яка заспівала композицію Sentimentai.

Моніка Лю – Sentimentai

Євробачення 2022

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Турині (Італія). Перший та другий півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Цього року в конкурсі беруть участь 40 країн. Зокрема, після перерви повернулися Вірменія та Чорногорія.

А ось Росію навпаки дискваліфікували через повномасштабне вторгнення в Україну.

Нашу країну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з треком Стефанія.

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