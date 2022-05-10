У першому півфіналі Євробачення 2022 показала свій номер і представниця Литви Моніка Лю, яка заспівала композицію Sentimentai.
Моніка Лю – Sentimentai
Євробачення 2022
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Турині (Італія). Перший та другий півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Цього року в конкурсі беруть участь 40 країн. Зокрема, після перерви повернулися Вірменія та Чорногорія.
А ось Росію навпаки дискваліфікували через повномасштабне вторгнення в Україну.
Нашу країну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з треком Стефанія.
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