Український гурт Kalush Orchestra виступив у першому півфіналі Євробачення 2022. Колектив вийшов на сцену в Турині (Італія) з піснею Stefania під шостим номером.

Представники України підкорили європейську публіку, оскільки весь зал аплодував їм стоячи. На сцені глядачі мали змогу побачити національні орнаменти, підсвічування у кольорах прапора України, а також чорно-білі кадри жіночих рук і очей на тлі як образ матері.

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк виступав у блискучому жилеті та своїй фірмовій рожевій панамці. У кінці виступу він подякував міжнародній публіці за підтримку України під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, у Турині стартував перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022. Другий півфінал запланований на 12 травня, а переможця ми дізнаємося 14 травня.

Онлайн-трансляцію Євробачення 2022 з Турина – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.