Відкривала міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 у Турині представниця з Албанії Ронела Хаяті з піснею Sekret.

Трек Secret для Євробачення Ронела Хаяті презентувала 2 грудня 2021 року. Саме з ним вона перемогла албанський нацвідбір. Композицію для Євробачення Хаяті написала самостійно. Sekret – це оптимістична етнічна поп-пісня албанською мовою, інструментування якої включає народні інструменти.

Співачка з’явилася на сцені в сріблястому боді та напівпрозорій рожевій накидці. З нею на сцені запалювали п’ятеро танцюристів. На жаль, активні танці зіграли злий жарт з артисткою, бо в другій половині виступу вона просто захекалася. Також іноді складалося відчуття, що вона не знає, як поводитися на сцені. У такі моменти артистка постійно поправляла волосся, відводила погляд від глядача.

Ронела Хаяті – Sekret

Що відомо про Ронелу Хаяті

Ронела Хаяті (Ronela Hajati) – відома албанська співачка та танцівниця. Вона з дитинства брала участь у різноманітних конкурсах, хоча батьки відмовляли Ронелу, бо вважали професію співачки – несерйозною. Проте вже у дорослому віці артистка вирішила вибудовувати творчу професію. Вона брала участь у Kënga Magjike та інших албанських проектах. Це допомогло Ронеле Хаяті отримати долю слави.

Перший її помітний сингл – Mala Gata у 2013 році. А далі були Mos ik, Sonte, Maje men, Do ta luj, Vuj.

Її називають поп-співачкою, але дівчина любить експериментувати і з іншими жанрами, зокрема R&B та реггі.

Крім того, у 2020 році футбольний клуб Тірана запропонував Хаяті спродюсувати та виконати гімн клубу Bardh’e blu. Артистка підтримала ініціативу.

Ронела Хаяті вважається іконою стилю на батьківщині, а також підтримує рух бодіпозитиву.

Євробачення 2022

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Туріні (Італія). Перший та другий півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Цього року у конкурсі беруть участь 40 країн. Зокрема, після перериву повернулися Вірменія та Чорногорія.

А ось Росію навпаки дискваліфікували через повномасштабне вторгнення в Україну.

Нашу країну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з треком Стефанія.

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