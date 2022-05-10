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Циганські мотиви та рок-н-рол: Молдова розважила публіку Євробачення 2022

10 Травня 2022, 23:22
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Молдова на Євробаченні

Гурт Zdob Si Zdub та оркестр Fratii Advahov представили Молдову на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022.

Вони виступили на сцені у Турині з піснею молдавською мовою Trenulețul.

Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenuletul

Назва пісні Trenuleţul перекладається як Потяг. У композиції гурт робить ставку на заразливому приспіві Hey ho! Let’s go. Folklore and rock ‘n’ roll’.

Нагадаємо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Турині (Італія). Перший та другий півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня.

Загалом участь у Євробаченні беруть представники 40 країн. У фіналі на сцені зустрінуться по десять учасників із першого та другого півфіналів, а також країни Великої п’ятірки.

Нашу країну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з треком Stefania.

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Теги
Євробачення, Молдова
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