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Дайте вовку банан: норвежці показали дивний номер на Євробаченні

10 Травня 2022, 23:27
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Дайте вовку банан: норвежці показали дивний номер на Євробаченні
Джерело: Eurovision

У першому півфіналі Євробачення 2022 року в Турині запалив гурт Subwoolfer з Норвегії. Вони заспівали трек Give That Wolf a Banana.

Євробачення 2022

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Туріні (Італія). Перший та другий півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Цього року у конкурсі беруть участь 40 країн. Зокрема, після перериву повернулися Вірменія та Чорногорія.

А ось Росію навпаки дискваліфікували через повномасштабне вторгнення в Україну.

Нашу країну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з треком Стефанія.

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Євробачення
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