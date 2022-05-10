У першому півфіналі Євробачення 2022 року в Турині запалив гурт Subwoolfer з Норвегії. Вони заспівали трек Give That Wolf a Banana.

Євробачення 2022

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Туріні (Італія). Перший та другий півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Цього року у конкурсі беруть участь 40 країн. Зокрема, після перериву повернулися Вірменія та Чорногорія.

А ось Росію навпаки дискваліфікували через повномасштабне вторгнення в Україну.

Нашу країну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з треком Стефанія.