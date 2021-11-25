Віддам все, що в мене є: Віктор Павлік благає екс-дружину залишити його у спокої

Український співак Віктор Павлік публічно звернувся до екс-дружини Лариси Созаєвої, щоб вона залишила його нову родину у спокої.

– Я дуже не люблю всі ці розбірки і мені дуже прикро, що в котрий раз це трапляється з моєю сім’єю. Я дуже сильно поважаю свою колишню дружину, я їй сильно вдячний багато за що. Я підтримував її завжди, все, що від мене залежало. А іноді навіть проти волі моєї теперішньої дружини, – зазначив артист.

Павлік заявив, що втомився вкотре бачити образливі слова від колишньої у бік його коханої Катерини Реп’яхової.

За словами співака, він не жалкує про те, що пішов до іншої жінки.

– Катя мені подарувала друге життя! Але зараз не про це. Я, тобі Лора, віддам все, що в мене є. Мені нічого не потрібно, головне, будь щаслива! Дуже тебе прошу! Просто будь щаслива. І надалі я тобі нічого не винен, – підсумував Віктор Павлік.

Чому виник конфлікт

18 жовтня екс-дружина українського співака Віктора Павліка Лариса Созаєва повідомила, що колишній виганяє її з квартири. Віктор Павлік узяв на себе кредит на квартиру, коли був у шлюбі з Ларисою. Однак в результаті пара розійшлася. Зі свого боку, після смерті їх спільного сина, Павлік пообіцяв виплатити кредит і віддати квартиру Созаєвій.

Зі свого боку, дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова заявила, що Лариса просто тероризує їх родину. Мовляв, їм доводиться жити в орендованій квартирі, бо значна кількість грошей йде на виплату кредиту за квартиру Созаєвої.

Поки жінки між собою ніяк не могли помиритися, Віктор Павлік не коментував цю ситуацію. Проте їхній конфлікт заграв новими фарбами 25 листопада, коли Реп’яхова заявила про те, що її хочуть знищити, як блогера. На обліковий запис дівчини роблять мусовану атаку боти. За словами Реп’яхової, вона не має ворогів, крім однієї людини, натякаючи на Ларису Созаєву.

На ці звинувачення Созаєва також не змогла змовчати. Вона зазначила, що Реп’яхова шість років тому забрала з родини Павліка, хоча він не хотів йти.

– Річ не в цьому, це правильно що він пішов. Це правильно, що він з тобою. Я дуже рада, що він нарешті знайшов людину, гідну собі, – заявила Лариса.

Вона додала, що Катерина говорить багато неправди та досі ревнує Павліка до неї. Мовляв, Реп’яхова забороняє Віктору з нею розмовляти.

– У тебе істерика щоразу, коли лунає моє ім’я. Ти дуже нахабна тварюка, ти холоднокровна тварюка. Ти готувалася до весілля абсолютно спокійно, коли мій син помирав. Тебе це особливо не засмучувало. А зараз чомусь ти вирішила що я найняла ботів, розкрила твою сторінку. Навіщо мені це робити? Мені нема до тебе жодної справи. У мене є своє особисте життя. Я прошу тебе залиш мене у спокої, – заявила Лариса Созаєва.