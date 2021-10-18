Доводиться платити навіть за комуналку: Реп’яхова відповіла на звинувачення екс-дружини Павліка

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова прокоментувала ситуацію щодо Лариси Созаєвої. Екс-дружина Павліка Созаєва звинуватила співака у тому, що він виселяє її з квартири.

– Скільки років я з Віктором Франковичем, стільки років колишня дружина не дає нам життя. Коли був живий Паша, вона мала моральне право претендувати на все. Минув рік після смерті Паші, мені здається, саме час, щоб кожен ставав самостійним і жив окремо. Моя головна мрія в житті – сепаруватися від цієї людини. Поки що ця людина є в нашому житті. Мені здається, це неправильно, мені здається, що ми з Віктором робимо їй ведмежу послугу тим, що більшу частину її фінансових питань покриває наша сім’я, – написала Реп’яхова.

За словами Реп’яхової, їм доводиться жити в орендованій квартирі, бо значна кількість грошей йде на виплату кредиту за квартиру Созаєвої.

– Віктор усі ці роки виплачує божевільний кредит, який він взяв на 18 років, коли курс був 8 грн за один долар. Він уже $500 тис. виплатив, до того ж, квартира коштує $200. Ще йому потрібно виплатити $200 тис., – зазначила Реп’яхова.

Вона додала, що уже понад рік сама оплачує комунальні послуги за квартиру, в якій проживає Лариса Созаєва. Павлік щомісяця платить 50 тис. грн за кредитом плюс комунальні послуги, де взимку набігає 6-7 тис. грн. Зарплатні самої Лариси на це буцімто не вистачає.

– Все йде до того, що ми маємо оплачувати велику комуналку за п’ять кімнат. Ми мусимо виплачувати, отже, довічно. Питання не у грошах, а в тому, що потрібно все-таки розраховувати на себе. Ми не багаті. Ми не можемо й їй покрити фінансові питання, і собі, – наголосила Катерина.

За її словами, вони запропонували Ларисі альтернативний варіант. Якщо вони виплатять кредит за цю квартиру найближчим часом, то їм знадобиться $80 тис., якщо ж будуть виплачувати частинами, то заплатять $200 тис.

– Ми запропонували, що знаходимо покупця, закриваємо кредит, там залишається сума, ми додаємо свої та віддаємо їй $100 тис., і вона сама ними розпоряджається, як хоче. Звісно, вона не хоче вирішувати мирним шляхом. Певна річ, у неї радіє душа, коли гроші йдуть із нашої сім’ї, – переконує Реп’яхова.

Катерина зазначила, що хоче вирішити цю ситуацію мирно.

Чому виник конфлікт

18 жовтня екс-дружина українського співака Віктора Павліка Лариса Созаєва повідомила, що колишній виганяє її з квартири. Віктор Павлік узяв на себе кредит на квартиру, коли був у шлюбі з Ларисою. Однак в результаті пара розійшлася. Зі свого боку, після смерті їх спільного сина, Павлік пообіцяв виплатити кредит і віддати квартиру Созаєвій.

Лариса Созаєва – третя дружина українського співака Віктора Павліка. У цьому шлюбі в артиста народився син Павло Павлік. У 2018 році у юнака діагностували онкологічне захворювання. У серпні 2020 року у 21-річному віці юнак помер.

Нині Віктор Павлік одружений зі своєю концертною директоркою Катериною Реп’яховою. Дружина молодша за артиста на 29 років. У 2021 році у пари народилася дитина.