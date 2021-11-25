Дружина народного артиста України Катерина Реп’яхова заявила, що її хочуть знищити. Йдеться про її блогерську діяльність, працю, репутацію та вклади в десятки тисяч доларів.

Реп’яхова сказала, що вона не має ворогів і недоброзичливців, крім однієї людини.

– Не може пробачити мені мої успіхи і відкрито бажає моїй родині все життя жити на орендованих квартирах. Але не спійманий – не злодій, – написала Катерина в Instagram.

Вона розповіла, що кілька днів поспіль її рекламодавців атакують боти. Наслідки цього Реп’яхова виклала в пості. Так, один із магазинів, який рекламувала Катерина, зажадав назад кошти, заявивши, що вони постраждали від напливу підроблених акаунтів.

Однак блогер наголосила, що багато хто її підтримав, за що вона вдячна.

– Спочатку в мене була істерика, сльози, нерви, страх. Але я взяла себе до рук. Не інстаграмом єдиним. Цей випадок – чудова можливість створити свою справу за межами Instagram. У мене є багато ідей та можливостей…, – написала Катерина.

Підписники підтримали Реп’яхову, а деякі взагалі припустили, що недоброзичливець – екс-дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва.

Ого! Невже Ларисі все нейметься? Катя, тримайтеся.

Не думаю, що це Лариса. Швидше – її неадекватні подруги, яким нема чого робити.

Рекламодавець, що не бачить, що це бот? До чого тут Лариса до них?

Все буде добре!

Їм усе повернеться.

Чому ви постійно дорікаєте колишній дружині? Вона вас взагалі зараз ніде не згадує. Те, що вона вам таке бажає, має повне право.

Катю, ви величезна розумниця! У вас все вийде. – Пишуть користувачі мережі.

У жовтні між Ларисою Созаєвою та Віктором Павліком розгорівся скандал. Жінка заявила, що екс-чоловік виганяє її із квартири.

Лариса наголосила, що співак не приїхав сказати про це особисто, а просто надіслав СМС. Також вона поскаржилася, що наступного дня їй написала нинішня дружина Віктора Павлика Катерина Реп’яхова, яка запропонувала їй угоду щодо квартири.