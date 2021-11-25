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Не може пробачити успіх: Реп’яхова заявила, що її намагаються знищити

25 Листопада 2021, 13:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Екатерина Репяхова
Джерело: Катерина Реп’яхова

Дружина народного артиста України Катерина Реп’яхова заявила, що її хочуть знищити. Йдеться про її блогерську діяльність, працю, репутацію та вклади в десятки тисяч доларів.

Реп’яхова сказала, що вона не має ворогів і недоброзичливців, крім однієї людини.

– Не може пробачити мені мої успіхи і відкрито бажає моїй родині все життя жити на орендованих квартирах. Але не спійманий – не злодій, – написала Катерина в Instagram.

Вона розповіла, що кілька днів поспіль її рекламодавців атакують боти. Наслідки цього Реп’яхова виклала в пості. Так, один із магазинів, який рекламувала Катерина, зажадав назад кошти, заявивши, що вони постраждали від напливу підроблених акаунтів.

Однак блогер наголосила, що багато хто її підтримав, за що вона вдячна.

– Спочатку в мене була істерика, сльози, нерви, страх. Але я взяла себе до рук. Не інстаграмом єдиним. Цей випадок – чудова можливість створити свою справу за межами Instagram. У мене є багато ідей та можливостей…, – написала Катерина.

Підписники підтримали Реп’яхову, а деякі взагалі припустили, що недоброзичливець – екс-дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва.

  • Ого! Невже Ларисі все нейметься? Катя, тримайтеся.
  • Не думаю, що це Лариса. Швидше – її неадекватні подруги, яким нема чого робити.
  • Рекламодавець, що не бачить, що це бот? До чого тут Лариса до них?
  • Все буде добре!
  • Їм усе повернеться.
  • Чому ви постійно дорікаєте колишній дружині? Вона вас взагалі зараз ніде не згадує. Те, що вона вам таке бажає, має повне право.
  • Катю, ви величезна розумниця! У вас все вийде. – Пишуть користувачі мережі.

У жовтні між Ларисою Созаєвою та Віктором Павліком розгорівся скандал. Жінка заявила, що екс-чоловік виганяє її із квартири.

Лариса наголосила, що співак не приїхав сказати про це особисто, а просто надіслав СМС. Також вона поскаржилася, що наступного дня їй написала нинішня дружина Віктора Павлика Катерина Реп’яхова, яка запропонувала їй угоду щодо квартири.

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