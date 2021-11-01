25 років не викреслити з пам’яті – екс-дружина Павліка про почуття до артиста

Екс-дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва зізналася, чи залишилися у неї почуття до колишнього.

В Instagram-stories жінка активно відповідала на запитання прихильників. Більшість з них стосувалися її екс-чоловіка, продажу квартири та її особистого життя.

Зокрема, Лора відповіла, що змогла б пробачити Віктору. Втім, вона б не хотіла знову бути разом.

– Почуття – звичайно є. Глибоко закопати! А вже кого чи що, вирішуйте самі. Віктор – це частина мого життя. 25 років не викреслити з пам’яті, – зазначила Созаєва.

Вона також зазначила, що розійшлася з Павліком через зраду, яку не змогла пробачити. Проте жінка натякнула, що артист не хотів від неї йти.

Лариса Созаева додала, що зрада – це біль та приниження.

Хоча Лариса так і не розповіла, чи має нині нові стосунки, вона зазначила, що готова знову вийти заміж.

Шлюб Созаєвої та Павліка Лариса Созаєва – третя дружина українського співака Віктора Павлика. У цьому шлюбі в артиста народився син Павло Павлік. У 2018 році у юнака діагностували онкологічне захворювання. У серпні 2020 року у 21-річному віці юнак помер. Нині Віктор Павлі одружений зі своєю концертною директоркою Катериною Реп’яховою. Дружина молодша за артиста на 29 років. У 2021 році у пари народилася дитина.

18 жовтня екс-дружина українського співака Віктора Павліка Лариса Созаєва повідомила, що колишній виганяє її з квартири. Віктор Павлік узяв на себе кредит на квартиру, коли був у шлюбі з Ларисою. Однак в результаті пара розійшлася. Зі свого боку, після смерті їх спільного сина, Павлік пообіцяв виплатити кредит і віддати квартиру Созаєвій.