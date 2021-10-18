Екс-дружина українського співака Віктора Павліка Лариса Созаєва повідомила, що колишній виганяє її з квартири.

– У мене був чоловік. Він пішов. У мене був син. Він помер. У мене залишилася тільки квартира в кредиті, яку колишній чоловік обіцяв виплатити і залишити мені. Це не просто квадратні метри. Це те єдине, крім могили, що дає мені відчуття присутності сина, який начебто вийшов і скоро прийде. Більше у мене нічого і нікого немає. Два дні тому Віктор надіслав повідомлення, що платити більше не може і квартиру треба продавати, – розповіла Лариса Созаева.

Жінка зазначила, що екс-чоловік не приїхав сказати про це особисто, а просто надіслав СМС.

Також вона поскаржилася, що наступного дня їй написала нинішня дружина Віктора Павлика Катерина Реп’яхова, яка і запропонувала їй угоду щодо квартири.

– У мене є домовленість з Віктором Павліком, але не з іншими особами, які мені постійно вказують, що мені робити, і як жити. Немає ніякої війни, з’ясування стосунків – розумію, що я їм дуже заважаю. Я розумію, що у мене немає іншого виходу, тому доведеться погодитися на їхні умови. Але ображати мене, єхидствувати, після того, як звели сина в могилу – це вже верх хамства! – додала Лариса Созаєва.

Крім того, вона опублікувала нібито повний текст повідомлення від Катерини Реп’яхової.

Шлюб Созаєвої та Павліка

Лариса Созаєва – третя дружина українського співака Віктора Павлика. У цьому шлюбі в артиста народився син Павло Павлік. У 2018 році у юнака діагностували онкологічне захворювання. У серпні 2020 року у 21-річному віці юнак помер.

Нині Віктор Павлі одружений зі своєю концертною директоркою Катериною Реп’яховою. Дружина молодша за артиста на 29 років. У 2021 році у пари народилася дитина.