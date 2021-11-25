Отдам все, что у меня есть: Виктор Павлик умоляет экс-жену оставить его в покое

Украинский певец Виктор Павлик публично обратился к экс-жене Ларисе Созаевой, чтобы она оставила его новую семью в покое.

— Я очень не люблю все эти разборки и мне очень досадно, что в который раз это случается с моей семьей. Я очень сильно уважаю свою бывшую жену, я ей сильно благодарен за многое. Я поддерживал ее всегда, все, что от меня зависело. А иногда даже против воли моей нынешней жены, – отметил артист.

Павлик заявил, что устал в который раз видеть оскорбительные слова от бывшей в сторону его возлюбленной Екатерины Репьяховой.

По словам певца, он не сожалеет о том, что ушел к другой женщине.

— Катя мне подарила вторую жизнь! Но сейчас не об этом. Я тебе Лора отдам все, что у меня есть. Мне ничего не нужно, главное, будь счастлива! Очень тебя прошу! Просто будь счастлива. И дальше я тебе ничего не должен, — подытожил Виктор Павлик.

Из-за чего возник конфликт

18 октября бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева сообщила, что экс-супруг выгоняет ее из квартиры. Виктор Павлик взял на себя кредит на квартиру, когда был в браке с Ларисой. Однако в итоге пара разошлась. Со своей стороны, после смерти их совместного сына, Павлик пообещал выплатить кредит и отдать квартиру Созаевой.

Со своей стороны супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова заявила, что Лариса просто терроризирует их семью. Мол, им приходится жить в съемной квартире, потому что значительное количество денег уходит на выплату кредита за квартиру Созаевой.

Пока женщины между собой никак не могли помириться, Виктор Павлик никак не комментировал эту ситуацию. Однако их конфликт заиграл новыми красками 25 ноября, когда Репьяхова заявила о том, что ее хотят уничтожить, как блогера. На аккаунт девушки совершают муссированную атаку боты. По словам, Репьяховой, у нее нет врагов, кроме одного человека, намекая на Ларису Созаеву.

На эти обвинения Созаева тоже не смогла смолчать. Она отметила, что Репьяхова шесть лет назад увела из семьи Павлика, хотя он не хотел уходить.

— Дело не в этом, это правильно, что он ушел. Это верно, что он с тобой. Я очень рада, что он наконец-то нашел человека, достойного себе, — заявила Лариса.

Она добавила, что Екатерина говорит много лжи и до сих пор ревнует Павлика к ней. Мол, Репьяхова запрещает Виктору с ней разговаривать.

— У тебя истерика всякий раз, когда звучит мое имя. Ты очень наглая тварь, ты хладнокровная тварь. Ты готовилась к свадьбе совершенно спокойно, когда мой сын умирал. Тебя это особо не расстраивало. А сейчас почему-то ты решила что я наняла ботов, раскрыла твою страничку. Зачем это мне делать? Мне нет до тебя дела. У меня есть своя личная жизнь. Я прошу тебя оставь меня в покое, – заявила Лариса Созаева.