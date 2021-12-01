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Вбивство Галини Гатчинс: Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок

1 Грудня 2021, 22:40
Людмила Богданова редакторка стрічки
Вбивство Галини Гатчинс: Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок
Джерело: Depositphotos

Американський актор Алекс Болдвін заявив, що він не натискав на спусковий гачок револьвера, з якого застрелили оператора українського походження Галину Гатчинс.

Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу ABC. Повний відеозапис вийде 2 грудня, а 1 грудня канал опублікував частину розмови.

– Я б ніколи на когось не наставляв пістолет і не натискав на курок, – заявив актор.

Алекс Болдвін сказав ведучому, що не знає, як бойовий патрон потрапив на знімальний майданчик.

– Хтось поклав бойову кулю в пістолет, кулю, якої навіть не повинно було бути на майданчику.

Нагадаємо, у листопаді на знімальному майданчику фільму Іржа дістала поранення Галина Гатчинс. Її на гелікоптері доправили до лікарні у місті Альбукерке, але там вона померла.

Крім того, поранення дістав і режисер фільму. Тоді повідомлялося, що саме головний актор Алекс Болдвін випадково вистрілив у них з пістолета, який використовувався як реквізит.

Проти Алекса Болдвіна та знімальної групи фільму подали судовий позов. Зйомки стрічки зупинили на час розслідування.

Пізніше сам Болдвін розповів, що працює зі слідством та допомагає сім’ї Галини Гатчинс.

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Теги
Актор , актори , Алек Болдвін
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