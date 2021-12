Американський актор Алекс Болдвін заявив, що він не натискав на спусковий гачок револьвера, з якого застрелили оператора українського походження Галину Гатчинс.

Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу ABC. Повний відеозапис вийде 2 грудня, а 1 грудня канал опублікував частину розмови.

Алекс Болдвін сказав ведучому, що не знає, як бойовий патрон потрапив на знімальний майданчик.

EXCLUSIVE: “The trigger wasn’t pulled. I didn’t pull the trigger,” Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of “Rust.”

Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @Hulu. https://t.co/u7L88vylra pic.twitter.com/bJsssJoAJq

— ABC News (@ABC) December 1, 2021