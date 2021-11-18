Помічниця режисера по сценарію фільму Іржа Мемі Мітчел подала судовий позов проти актора Алека Болдвіна через те, що він застрелив українку Галину Гатчинс.

Мітчел стверджує, що в сценарії не був прописаний епізод зі стріляниною. Того дня камери поставили так, щоб зняти обличчя Алека Болдвіна, його закривавлене плече і те, як він тягнеться до кобури, щоб дістати револьвер.

– У сценарії нічого не говорилося про те, що Болдвін чи будь-хто інший повинен був вистрілити зі зброї, – сказала Мітчелл.

Жінка заявила, що отримала “фізичні та емоційні” травми після трагічного інциденту. У момент вистрілу Мітчел стояла поруч з Болдвіном, і стала першою, хто викликав поліцію.