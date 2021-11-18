Помічниця режисера по сценарію фільму Іржа Мемі Мітчел подала судовий позов проти актора Алека Болдвіна через те, що він застрелив українку Галину Гатчинс.
Мітчел стверджує, що в сценарії не був прописаний епізод зі стріляниною. Того дня камери поставили так, щоб зняти обличчя Алека Болдвіна, його закривавлене плече і те, як він тягнеться до кобури, щоб дістати револьвер.
– У сценарії нічого не говорилося про те, що Болдвін чи будь-хто інший повинен був вистрілити зі зброї, – сказала Мітчелл.
Жінка заявила, що отримала “фізичні та емоційні” травми після трагічного інциденту. У момент вистрілу Мітчел стояла поруч з Болдвіном, і стала першою, хто викликав поліцію.
– Я знову і знову переживаю стрілянину та звук вибуху з пістолета. Ця жорстока трагедія позбавила мене радості життя. Я ніколи не хочу, щоб те, що сталося на нашому майданчику, колись трапилося з кимось, – сказала помічниця режисера.
За словами Мітчелл, актор був зобов’язаний перевірити пістолет або попросити зброяра це зробити. Болдвін та продюсери фільму, імена яких також фігурують у позові, поки не давали коментарів.
Раніше судовий позов проти Алека Болдвіна та знімальної групи фільму Іржа подав світлооператор та близький друг загиблої Сергій Светной. Чоловік заявив, що куля ледь не влучила в нього, оскільки він був біля Галини Гатчинс і тримав її на руках, коли вона вмирала.
Нагадаємо, що трагічний інцидент стався 21 жовтня. Актор Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс, а також поранив режисера Джоела Соуза на знімальному майданчику. За даними актора, він не знав, що пістолет заряджений бойовими патронами.