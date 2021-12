Американский актер Алекс Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, из которого застрелили оператора украинского происхождения Галину Гатчинс.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу ABC. Полная видеозапись выйдет 2 декабря, а 1 декабря канал опубликовал часть разговора.

Алекс Болдвин сказал ведущему, что не знает, как боевой патрон попал на съемочную площадку.

EXCLUSIVE: “The trigger wasn’t pulled. I didn’t pull the trigger,” Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of “Rust.”

Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @Hulu. https://t.co/u7L88vylra pic.twitter.com/bJsssJoAJq

— ABC News (@ABC) December 1, 2021