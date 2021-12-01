Американский актер Алекс Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, из которого застрелили оператора украинского происхождения Галину Гатчинс.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу ABC. Полная видеозапись выйдет 2 декабря, а 1 декабря канал опубликовал часть разговора.

– Я бы никогда на кого-то не наставлял пистолет и не нажимал на курок, – заявил актер.

Алекс Болдвин сказал ведущему, что не знает, как боевой патрон попал на съемочную площадку.

– Кто-то положил боевую пулю в пистолет, пулю, которой даже не должно было быть на площадке.

EXCLUSIVE: “The trigger wasn’t pulled. I didn’t pull the trigger,” Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of “Rust.” Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @Hulu. https://t.co/u7L88vylra pic.twitter.com/bJsssJoAJq — ABC News (@ABC) December 1, 2021

Напомним, в ноябре на съемочной площадке фильма Ржавчина получила ранение Галина Гатчинс. Ее на вертолете доставили в больницу в городе Альбукерке, но там она умерла.

Кроме того, ранение получил и режиссер фильма. Тогда сообщалось, что именно главный актер Алекс Болдвин случайно выстрелил в них из пистолета, который использовался как реквизит.

Против Алекса Болдуин и съемочной группы фильма подали судебный иск. Съемки ленты были остановлены на время расследования.

Позже сам Болдуин рассказал, что работает со следствием и помогает семье Галины Гатчинс.

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