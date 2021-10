У США відомий актор Алек Болдуїн під час зйомок вестерну Раст вистрелив у оператора Галину Гатчинс і тяжко поранив режисера стрічки Джоела Соузу.

Фільм знімали у штаті Нью-Мексико біля міста Санта-Фе.

Продюсер і виконавець головної ролі Алек Болдуін випадково вистрілив у Галину Гатчинс. Від його пострілів також постраждав режисер фільму Джоел Соуза, який перебуває в критичному стані.

Журналіст Тесса Ментус опублікувала фото зі зйомок на ранчо. За її словами, причиною нещасного випадку стала осічка зброї.

#UPDATE: @AlecBaldwln____ spokesperson through @NBCNews updates us on incident at his #Rust movie set in #SantaFe today:

“There was an accident today on the New Mexico set of Rust involving the misfire of a prop gun with blanks.” (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G

— Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

Трагедія сталася під час зйомок сцени, в якій Болдуін стріляв холостими патронами. Зброя використовувалася на майданчику як предмет реквізиту.

– Як кажуть слідчі, схоже на те, що в сцені, яка в цей момент знімалася, повинен був використовуватися пістолет. Детективи намагаються встановити, яким саме вражаючим елементом було зроблено постріл, – повідомили у поліції.

Загибла оператор Галина Гатчинс була родом з України

Оператор-постановник родом з України. Їй було 42 роки.

Поранену жінку відправили в лікарню на вертольоті, проте вона померла. 48-річного Соузу доставили в лікарню на машині швидкої допомоги.

На сайті Галини Гатчинс повідомляють, що вона народилася і виросла в сім’ї військового, який служив на радянській військовій базі за Полярним колом.

Галина закінчила Київський державний університет за спеціальністю міжнародна журналістика, а потім працювала над документальними фільмами у Великій Британії.

Згодом вона отримала освіту у сфері кінематографії в США, де і зробила успішну кар’єру оператора.

Її називали однією з висхідних зірок американського кінематографа.

Галина Гатчинс знімала стрічку про супергероя Макс Фіст та фільм жахів Дорогуша.

Фільм Болдуіна

За інформацією ЗМІ, Болдуін грає в картині Раст популярного злочинця Гарланда Раста.

За сюжетом його онука звинувачують у випадковому вбивстві і засуджують до повішення. Тоді Раст вирушає в Канзас, щоб звільнити його з в’язниці. Події у вестерні відбувається в XIX столітті.

Джерело: The Hollywood Reporter