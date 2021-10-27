Нещодавно ведь світ сколихнула трагічна новина про смерть оператора Галини Гатчинс на знімальному майданчику. У США під час зйомок вестерну Іржа актор Алек Болдвін випадково вистрілив у жінку, а також тяжко поранив режисера стрічки Джоела Соузу.

За допомогою свідчень очевидців, звітів слідчих і запису дзвінка до служби 911 журналістам-розслідувачам вдалося відновити події до і після пострілу Алека Болдвіна.

Як розгорталися події у той фатальний день – читайте далі у матеріалі.

Несподіваний вистріл

Зйомки вестерну Іржа проходили у четвер, 21 жовтня, на ранчо Bonanza Creek Ranch, розташованому неподалік Санта-Фе, штат Нью-Мексіко. У фільмі Алек Болдвін грав старого злочинця, який ховається від влади разом зі своїм 13-річним онуком.

Актори та члени знімальної групи розпочали репетицію сцени у дерев’яній церкві. Згодом вони перервалися на обід, а потім знову повернулися на знімальний майданчик.

У дерев’яній церкві разом з Болдвіном перебували оператор Галина Гатчинс та ще кілька членів знімальної команди. Помічник режисера Дейв Холлс дістав зброю з візка для реквізиту і крикнув: “Холодна зброя”, наголошуючи на тому, що вона не заряджена.

Він передав її Алеку Болдвіну, який сидів у церкві на лаві обличчям до камери та знімальної групи. У цій сцені актор мав направити зброю на камеру, що він і зробив.

Раптом стався вистрів і всі почули “звук, схожий на удар хлистом, а потім на гучний хлопок”. Галина Гатчинс впала на підлогу, тримаючись за живіт, і сказала, що не відчуває ніг.

А режисер Джоел Соуза, який стояв поруч із нею, помітив кров на своєму плечі. Потім на знімальному майданчику запанував хаос.

Дзвінок у 911

Після вистрілу у церкву прибігли інші члени знімальної групи. Медик намагався зупинити кровотечу у Гатчинс, а інші набирали 911.

В екстрену службу вдалося додзвонитися жінці, яка представилася відповідальною за сценарій.

– Двоє осіб було випадково застрелено під час зйомок фільму зі зброї. Нам негайно потрібна допомога. Поранено режисера та операторку, – повідомила вона, згідно із розшифровкою запису телефонної розмови.

Операторка служби 911 уточнила, чи була зброя заряджена справжньою кулею. Але жінка не знала точної відповіді на це запитання. Потім вона почала проклинати невідому особу, яка відповідала за безпеку зброї на знімальному майданчику.

До естреної служби 911 надійшов ще один дзвінок від невідомого представника знімальної групи. Диспетчерка повідомила, що швидка допомога вже в дорозі.

Розслідування і смерть Гатчинс

На місце нещасного випадку прибули представники шерифа. Алек Болдвін, який перебував у шоковому стані, свій забруднений кров’ю костюм передав слідчим.

Під час огляду місця подій слідчі виявили ще вогнепальну зброю (дві одиниці), пояс для зброї епохи Дикого Заходу та кілька боєприпасів. Поки залишається незрозумілим, якими патронами була заряджена зброя.

Детективи з’ясували, що експерт зі зброї Ганна Гутьєррес-Рід поклала до візка для реквізиту вогнепальну зброю у кількості трьох одиниць. Режисер був впевнений, що зброя була не заряджена і безпечна.

Галину Гатчинс доставили гелікоптером до міста Альбукерке, що за 34 км від знімального майданчика. Там медики констатували її смерть. 48-річний Джоел Соуза отримав вогнепальне поранення правого плеча, але він йде на поправку.

Зйомки фільму Іржа зупинили до закінчення розслідування.