Я в шоці: Болдвін вперше прокоментував інцидент на майданчику фільму Іржа

Алек Болдвін вперше прокоментував трагедію на зйомках вестерну Іржа, під час якої він випадково застрелив 42-річного оператора українського походження Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза.

63-річний актор заявив, що знаходиться в шоці після події.

– Я співпрацюю з поліцією, щоб з’ясувати, як могла статися ця трагедія, і підтримую зв’язок з чоловіком Галини, надаючи підтримку йому і його родині. Моє серце разом з ними усіма, – заявив Болдвін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на зйомках картини Іржа Болдвін застрелив Хатчинс під час стрільби з пістолета, зарядженого холостими патронами.

Причиною трагедії стали проблеми, які виникли з реквізитом. 42-річна оператор отримала важке поранення і була на вертольоті доставлена ​​в лікарню міста Альбукерке, де і померла.

Крім того, режисер фільму був госпіталізований з пораненням в ключицю.