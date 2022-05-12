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Stefania вже знає весь світ: Kalush Orchestra заспівали з представниками Франції на Євробаченні

12 Травня 2022, 15:22
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Stefania вже знає весь світ: Kalush Orchestra заспівали з представниками Франції на Євробаченні

Гурт Kalush Orchestra заспівав трек Stefania разом з колективом Alvan & Ahez, який представляє Францію на Євробаченні 2022.

Музиканти влаштували імпровізований концерт. На них прийшли подивитися фотографи та представники ЗМІ. Деякі учасники гурту Alvan & Ahez підготувалися і роздрукували текст пісні Stefania.

Згодом на знак підтримки представників України учасники колективу Alvan & Ahez одягли рожеві панами на Eurovision Village. У них французькі артисти давали інтерв’ю та спілкувалися з іноземною пресою.

Зазначимо, що раніше трек Stefania переспівав знаменитий гурт The Rasmus, який цьогоріч представляє Фінляндію на Євробаченні 2022. Потім музиканти поджемили та заміксувалий цю композицію із легендарним треком In the shadows.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra пройшов у фінал Євробачення 2022. Згідно з жеребкуванням, музиканти вийдуть на сцену в першій частині фіналу, який відбудеться вже у суботу, 14 травня.

Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення 2022 – дивіться у нашому матеріалі.

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Теги
Kalush, Євробачення
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