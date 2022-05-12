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Єврофани у захваті: Kalush Orchestra виступили у Турині на Eurovillage

12 Травня 2022, 10:47
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra
Джерело: Суспільне

Представник України на Євробаченні 2022, гурт Kalush Orchestra виступив у Турині (Італія) на сцені Eurovillage.

Захід відбувся у популярному громадському парку Parco del Valentino, який розташований уздовж західного берега річки По. Вхід був безкоштовний.

На сцені Kalush Orchestra виконали свою конкурсну пісню Stefania та зірвали овації єврофанів. На початку виступу соліст колективу Олег Псюк попросив підтримувати Україну під час повномасштабної війни.

Варто зазначити, що глядачі прийшли на захід з прапорами України та плакатами. В кінці пісні учасники гурту кинули глядачам рожеві панамки.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra пройшов у фінал Євробачення 2022. Згідно з жеребкуванням, музиканти вийдуть на сцену в першій частині фіналу, який відбудеться вже у суботу, 14 травня.

У першому півфіналі Kalush Orchestra завоювали прихильність європейської публіки, оскільки весь зал аплодував їм стоячи. На сцені глядачі мали змогу побачити національні орнаменти, підсвічування у кольорах прапора України, а також чорно-білі кадри жіночих рук і очей на тлі як образ матері.

Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення 2022 – дивіться у нашому матеріалі.

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