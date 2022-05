Группа Kalush Orchestra спел трек Stefania вместе с коллективом Alvan & Ahez, который представляет Францию ​​на Евровидении 2022.

Музыканты устроили импровизированный концерт. На них пришли посмотреть фотографы и представители СМИ. Некоторые участники группы Alvan&Ahez подготовились и распечатали текст песни Stefania.

Потом в знак поддержки представителей Украины участники коллектива Alvan & Ahez надели розовые панамки на Eurovision Village. В них французские артисты давали интервью и общались с иностранной прессой.

Отметим, что ранее трек Stefania перепела знаменитая группа The Rasmus, которая в этом году представляет Финляндию на Евровидении 2022. Затем музыканты поджемили и замиксовали эту композицию с легендарным треком In the shadows.

Напомним, что группа Kalush Orchestra прошла в финал Евровидения 2022. Согласно жеребьевке, музыканты выйдут на сцену в первой части финала, который состоится уже в субботу, 14 мая.

Выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения 2022 – смотрите в нашем материале.