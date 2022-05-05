Гурт Kalush на відборі на Євробачення 2022 перемогла з піснею Stefania. Щирий та душевний трек, у якому є український етнокод. Соліст гурту Олег Псюк розповів, що цю пісню він присвятив своїй мамі, яку звуть Стефанія.

Пропонуємо вам повний текст пісні Stefania представніків Євробачення 2022 від України.

Текст пісні Kalush – Stefania

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Вона мене колисала дала мені ритм і напевне силу волі не забрати в мене,

бо дала вона

Напевне знала може більше і від Соломона, ламаними дорогами прийду я

завжди тебе.

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі,

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі,

Дуже добре знала мене не була обманута, як була дуже втомлена, гойдала

мене в такт.

люлі люлі люлі….

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Я не в пеленах но ма но ма, хватить, як би я не виріс на виріст за речі

платить,

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв, шляк би тебе трафив,

Ти все молода о мамо на піку, якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупіку,

Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов’ю.

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.