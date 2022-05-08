Учасники Євробачення 2022: The Rasmus заспівав пісню Stefania гурту Kalush Orchestra

Пісня цьогорічних учасників пісенного конкурсу Євробачення від України Stefania гурту Kalush Orchestra знаходить чимало прихильників не лише в Україні, а й за її межами.
Композицію українців Stefania переспівав знаменитий гурт The Rasmus, який цьогоріч представлятиме Фінляндію на Євробаченні 2022.
На відео, яке з’явилося у мережі, учасники The Rasmus їдуть в автівці та співають приспів конкурсної пісні Kalush Orchestra.
Певно, сам Kalush Orchestra теж був приголомшений увагою з боку The Rasmus. Соліст українського гурту Олег Псюк відреагував на кавер фінів.
– The Rasmus співає наш трек у тачці, норм, – написав Псюк.
Нагадуємо, Kalush Orchestra представить Україну під час першого півфіналу конкурсу під шостим номером з піснею Stefania.
Фінал Євробачення 2022 відбудеться 14 травня. За прогнозами букмекерів Україна здобуде перемогу з великим відривом від конкурентів. Гурту The Rasmus пророкують 14 місце.
Джерело: ТСН