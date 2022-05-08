Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Музика

Учасники Євробачення 2022: The Rasmus заспівав пісню Stefania гурту Kalush Orchestra

8 Травня 2022, 17:52
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Учасники Євробачення 2022: The Rasmus заспівав пісню Stefania гурту Kalush Orchestra
Джерело: Getty Images

Пісня цьогорічних учасників пісенного конкурсу Євробачення від України Stefania гурту Kalush Orchestra знаходить чимало прихильників не лише в Україні, а й за її межами.

Композицію українців Stefania переспівав знаменитий гурт The Rasmus, який цьогоріч представлятиме Фінляндію на Євробаченні 2022.

На відео, яке з’явилося у мережі, учасники The Rasmus їдуть в автівці та співають приспів конкурсної пісні Kalush Orchestra.

Певно, сам Kalush Orchestra теж був приголомшений увагою з боку The Rasmus. Соліст українського гурту Олег Псюк відреагував на кавер фінів.

– The Rasmus співає наш трек у тачці, норм, – написав Псюк.

Нагадуємо, Kalush Orchestra представить Україну під час першого півфіналу конкурсу під шостим номером з піснею Stefania.

Фінал Євробачення 2022 відбудеться 14 травня. За прогнозами букмекерів Україна здобуде перемогу з великим відривом від конкурентів. Гурту The Rasmus пророкують 14 місце.

Джерело: ТСН

Читайте також:
Учасники Євробачення 2022: The Rasmus заспівав пісню Stefania гурту Kalush OrchestraШанси Kalush Orchestra зростають: букмекери оновили прогнози щодо переможця Євробачення 2022

Теги
Kalush, Євробачення, Пісня
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь