Учасники Євробачення 2022: The Rasmus заспівав пісню Stefania гурту Kalush Orchestra

Пісня цьогорічних учасників пісенного конкурсу Євробачення від України Stefania гурту Kalush Orchestra знаходить чимало прихильників не лише в Україні, а й за її межами.

Композицію українців Stefania переспівав знаменитий гурт The Rasmus, який цьогоріч представлятиме Фінляндію на Євробаченні 2022.

На відео, яке з’явилося у мережі, учасники The Rasmus їдуть в автівці та співають приспів конкурсної пісні Kalush Orchestra.

Певно, сам Kalush Orchestra теж був приголомшений увагою з боку The Rasmus. Соліст українського гурту Олег Псюк відреагував на кавер фінів.

– The Rasmus співає наш трек у тачці, норм, – написав Псюк.

Нагадуємо, Kalush Orchestra представить Україну під час першого півфіналу конкурсу під шостим номером з піснею Stefania.

Фінал Євробачення 2022 відбудеться 14 травня. За прогнозами букмекерів Україна здобуде перемогу з великим відривом від конкурентів. Гурту The Rasmus пророкують 14 місце.

Джерело: ТСН