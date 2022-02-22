Суспільний мовник показав протоколи голосування членів журі й глядачів у фіналі національного відбору на Євробачення 2022.

У документах можна побачити, що найбільшу кількість балів від глядачів отримав гурт Kalush Orchestra – 38 634.

Удвічі менше (19 535) СМС відправили за співачку Аліну Паш, яка стала переможницею нацвідбору. Третє місце з великим відривом посів Wellboy, за якого віддали 5 642 голосів.

Щодо голосування журі, то найбільше балів отримала Аліна Паш. А Wellboy посів друге місце, обігнавши Kalush Orchestra.

До слова, у прямому ефірі сталася плутанина під час оголошення результатів голосування. Ведучий Тімур Мірошниченко спочатку назвав бали глядачів із таблиці, яку отримав, а тоді йому на “вухо” редакторка сказала оголошувати інші бали.

У результаті член журі Ярослав Лодигін підсумовував бали глядачів і журі вручну, а згодом оргкомітет звинуватили у фальсифікації результатів.

Нагадаємо, що фінал відбору на Євробачення 2022 в Україні пройшов 12 лютого. Перемогу здобула Аліна Паш.

Проте згодом артистка відмовилася від участі у конкурсі через скандал, який розгорівся навколо її візиту до окупованого півострова Крим у серпні 2015 року. А Суспільний мовник заявив про дискваліфікацію співачки через підроблену довідку з ДПСУ, в якій йдеться, що Аліна перетинала адмінкордон через КПВВ Чаплинка на Херсонщині.

17 лютого оргкомітет запропонував поїхати на Євробачення фіналісту, який посів друге місце, тобто гурту Kalush Orchestra.

У вівторок, 22 лютого, стало відомо, що Україну на Євробаченні представлятиме Kalush Orchestra з піснею Stefania. У ній артисти роблять акцент на репі з фольклорними мотивами та українською автентикою.