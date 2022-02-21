Український телеведучий Сергій Притула зізнався, що у фіналі національного відбору на Євробачення 2022 вболівав за гурт Kalush Orchestra.

Після оголошення результатів соліст колективу Олег Псюк навіть телефонував Притулі для того, щоб попросити поради.

– Олег телефонував мені наступного дня після того, як усе це сталося. Запитував, що робити в таких ситуаціях. Але я, чесно кажучи, не настільки фаховий експерт, який може щось радити у питаннях комунікації із Суспільним Мовником, який сам встановлює правила. Побажав їм удачі, – розповів телеведучий.

Притула, який з 2017-го до 2021 року був незмінним ведучим нацвідбору, зазначив, що скандали є невід’ємною частиною цього заходу.

– Скандали – це невід’ємна частина національного відбору на Євробачення. І я не скажу, що за час моєї роботи ведучим на нацвідборі їх не було. Вони теж були. Щоправда, трохи іншого формату. Креативна індустрія, шоу-бізнес, музика, спорт, телебачення виконують певну таку терапевтичну функцію розвантаження мозку. Люди повинні випустити зайву енергію, що накопичується від зовнішньої агресії, – сказав Сергій.

Раніше гурт Kalush Orchestra заявив, що не проти їхати на Євробачення 2022. Суспільний мовник вже зв’язувався з менеджерами колективу щодо виступу на міжнародному пісенному конкурсі, проте остаточне рішення вони ще не ухвалили.

Нагадаємо, що у фіналі нацвідбору на Євробачення 2022 перемогу здобула співачка Аліна Паш з піснею Тіні забутих предків. Проте згодом артистка відмовилася від участі у конкурсі через скандал, який розгорівся навколо її візиту до окупованого півострова Крим у серпні 2015 року.

Колектив Kalush Orchestra з піснею Stefania посів друге місце у національному відборі з 14-ма балами, тому оргкомітет запропонував гурту представляти Україну на Євробаченні 2022 у Турині.