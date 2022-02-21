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Просили поради: Притула розповів про дзвінок гурту Kalush після відбору на Євробачення

21 Лютого 2022, 11:58
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Сергій Притула і Kalush

Український телеведучий Сергій Притула зізнався, що у фіналі національного відбору на Євробачення 2022 вболівав за гурт Kalush Orchestra.

Після оголошення результатів соліст колективу Олег Псюк навіть телефонував Притулі для того, щоб попросити поради.

Олег телефонував мені наступного дня після того, як усе це сталося. Запитував, що робити в таких ситуаціях. Але я, чесно кажучи, не настільки фаховий експерт, який може щось радити у питаннях комунікації із Суспільним Мовником, який сам встановлює правила. Побажав їм удачі, – розповів телеведучий.

Притула, який з 2017-го до 2021 року був незмінним ведучим нацвідбору, зазначив, що скандали є невід’ємною частиною цього заходу.

– Скандали – це невід’ємна частина національного відбору на Євробачення. І я не скажу, що за час моєї роботи ведучим на нацвідборі їх не було. Вони теж були. Щоправда, трохи іншого формату. Креативна індустрія, шоу-бізнес, музика, спорт, телебачення виконують певну таку терапевтичну функцію розвантаження мозку. Люди повинні випустити зайву енергію, що накопичується від зовнішньої агресії, – сказав Сергій.

Раніше гурт Kalush Orchestra заявив, що не проти їхати на Євробачення 2022. Суспільний мовник вже зв’язувався з менеджерами колективу щодо виступу на міжнародному пісенному конкурсі, проте остаточне рішення вони ще не ухвалили.

Нагадаємо, що у фіналі нацвідбору на Євробачення 2022 перемогу здобула співачка Аліна Паш з піснею Тіні забутих предків. Проте згодом артистка відмовилася від участі у конкурсі через скандал, який розгорівся навколо її візиту до окупованого півострова Крим у серпні 2015 року.

Колектив Kalush Orchestra з піснею Stefania посів друге місце у національному відборі з 14-ма балами, тому оргкомітет запропонував гурту представляти Україну на Євробаченні 2022 у Турині.

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Джерело
Світське життя
Теги
Kalush , Євробачення , Сергій Притула
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