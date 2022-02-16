Українська співачка та переможниця нацвідбору Аліна Паш зняла свою кандидатуру з участі у міжнародному конкурсі Євробачення 2022.

На особистій сторінці в Instagram Аліна зізналася, що скандал, який виник навлоко її участі у Євробаченні – це зовсім не те, що вона закладала у свою пісню.

– Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль, – написала співачка.

Аліна додала, що найближчим часом зв’яжеться із Суспільним мовником і підпише всі необхідні документи. Також співачка подякувала шанувальниками, які підтримують її, попри весь хейт та плітки.

Нагадаємо, що скандал навколо Аліни Паш розгорівся після того, як у мережі з’явилася інформація, що співачка незаконно відвідувала Крим у серпні 2015 року. Мовляв, артистка прилетіла туди із Москви, а не заїхала через адмінкордон з боку материкової України. А це є прямим порушенням правил нацвідбору на Євробачення.

Щоб закрити всі суперечки з цього приводу, Аліна надала Суспільному довідку про те, що в’їзд та виїзд до Криму здійснювався через КПВВ Чаплинка.

Першим на її сумнівну правдивість звернув увагу активіст і блогер Сергій Стерненко. Згодом з’ясувалося, що прикордонники не видавали довідку Аліні Паш.