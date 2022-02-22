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Сколько СМС отправили за Kalush и Алину Паш в отборе на Евровидение (документ)

22 февраля 2022, 15:44
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Сколько СМС отправили за Kalush и Алину Паш в отборе на Евровидение (документ)
Источник: Общественное

Суспільний мовние показал протоколы голосования членов жюри и зрителей в финале национального отбора на Евровидение 2022.

В документах можно увидеть, что наибольшее количество баллов от зрителей получила группа Kalush Orchestra – 38 634.

Вдвое меньше (19 535) СМС отправили за певицу Алину Паш, которая стала победительницей нацотбора. Третье место с большим отрывом занял Wellboy, за которого отдали 5642 голосов.

Что касается голосования жюри, то больше всего баллов получила Алина Паш. А Wellboy занял второе место, обогнав Kalush Orchestra.

К слову, в прямом эфире произошла неразбериха во время оглашения результатов голосования. Ведущий Тимур Мирошниченко сначала назвал баллы зрителей из таблицы, которую получил, а затем ему на “ухо” редактор сказала объявлять другие баллы.

В результате член жюри Ярослав Лодыгин подытожил баллы зрителей и жюри вручную, а впоследствии оргкомитет обвинили в фальсификации результатов.

Напомним, что финал отбора на Евровидение 2022 в Украине прошел 12 февраля. Победу одержала Алина Паш.

Однако впоследствии артистка отказалась от участия в конкурсе из-за скандала, разгоревшегося вокруг ее визита в оккупированный полуостров Крым в августе 2015 года. А Суспільний мовник заявил о дисквалификации певицы из-за поддельной справки из ГНСУ, в которой говорится, что Алина пересекала админграницу через КПВВ Чаплинка на Херсонщине.

17 февраля оргкомитет предложил поехать на Евровидение финалисту, занявшему второе место, то есть группе Kalush Orchestra.

Во вторник, 22 февраля, стало известно, что Украину на Евровидении будет представлять Kalush Orchestra с песней Stefania. В ней артисты делают акцент на рэпе с фольклорными мотивами и украинской аутентикой.

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Источник
Общественное
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Евровидение
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