Із початком повномасштабної війни в Україні у світі масово стали скасовувати концерти російських зірок і тих, хто підтримує політику кривавого диктатора. Так, путіністи й мовчуни потихеньку залишаються без заробітку, тож усе, що їм залишається, – співати для громадян країни-агресора.

Факти ICTV вирішили скласти добірку російських зірок, яким скасовують концерти за кордоном.

Григорій Лепс

Ярому путіністу Григорію Лепсу почали скасовувати концерти ще в травні 2022 року. Тоді він мав виступати в Ізраїлі, проте два концерти було скасовано.

Цього літа концерт Лепса скасували в Казахстані, а трохи згодом – і в Киргизстані. І все це після того, як Григорій закликав російських окупантів знищувати танки Leopard і Abrams, пообіцявши платити за кожен підбитий по 1 млн рублів.

Комік-дует Кролики

Зрадники Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко підтримують війну в Україні та політику РФ. Не так давно у них були заплановані концерти у Філадельфії, Нью-Йорку, Чикаго, Маямі, Сіетлі та інших містах США і Канади.

Українська делегація швидко відреагувала і бойкотувала їхні виступи. Станом на 17 квітня було відомо, що вісім із дев’яти концертів вдалося скасувати.

Поліна Гагаріна

Путіністка Поліна Гагаріна також потрапила до списку тих, кому скасовували концерти. У лютому 2023 року вона мала виступити в Алмати (Казахстані), проте виступ пропагандистки скасували через невдоволення казахів, які підтримують українців.

Зараз у Гагаріної плануються гастролі по Росії.

Ані Лорак

Мовчунка Ані Лорак також отримала по заслугах. Уродженка Чернівецької області, яка тривалий час проживає в РФ і будує там кар’єру, замовчує війну в рідній країні, а тому платиться за це концертами. Так, її бойкотували у Чехії та Німеччині.

Після концерти Ані Лорак масово скасовували навіть у Росії. Тоді в країні-агресорі мовчунку запідозрили в передачі коштів для ЗСУ, але сама вона це заперечує.

Також зовсім нещодавно концерт Ані Лорак скасували в Анталії (Туреччина).

Філіп Кіркоров

Поплатився за підтримку кривавого режиму і Філіп Кіркоров. У травні 2022 року путініст мав виступити в Ізраїлі, проте місцеві жителі виявилися проти.

У березні та квітні 2023 року Кіркоров планував виступи в Німеччині, але його концертний тур також скасували через підтримку війни.

Гурт Любе

У березні 2022 року стало відомо, що пропагандистському гурту Любе скасували тур Німеччиною. Усе через їхню участь у шоу в Лужниках із нагоди річниці “приєднання” Криму.

Ну що ж, нехай і надалі відпрацьовують методички Кремля.

Валерія

У путіністки Валерії зірвався виступ у Дубаї, який мав відбутися в межах Дрезденського оперного балу, проте музиканти оркестру навідріз відмовилися перебувати на одній сцені з російськими артистами.

Звісно, це не весь список російських зірок і мовчунів, яким скасовують концерти за кордоном. Сподіваємося, що незабаром їх скасують в усьому світі, тож виступати вони зможуть тільки в РФ.