С началом полномасштабной войны в Украине в мире массово стали отменять концерты российских звезд и тех, кто поддерживает политику кровавого диктатора. Так, путинисты и молчуньи потихоньку остаются без заработка, и все, что им остается, — петь для граждан страны-агрессора.

Факты ICTV решили составить подборку российских звезд, которым отменяют концерты за границей.

Григорий Лепс

Ярому путинисту Григорию Лепсу начали отменять концерты еще в мае 2022 года. Тогда он должен был выступать в Израиле, однако два концерта было отменено.

Этим летом концерт Лепса отменили в Казахстане, а немного позже – и в Кыргызстане. И все это после того, как Григорий призвал российских оккупантов уничтожать танки Leopard и Abrams, пообещав платить за каждый подбитый по 1 млн рублей.

Комик-дуэт Кролики

Предатели Владимир Данилец и Владимир Моисеенко поддерживают войну в Украине и политику РФ. Не так давно у них были запланированы концерты в Филадельфии, Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Сиэтле и других городах США и Канады.

Украинская делегация быстро отреагировала и бойкотировала их выступления. По состоянию на 17 апреля было известно, что восемь из девяти концертов удалось отменить.

Полина Гагарина

Путинистка Полина Гагарина также попала в список тех, кому отменяли концерты. В феврале 2023 года она должна была выступить в Алматы (Казахстане), однако выступление пропагандистки отменили из-за недовольства казахов, поддерживающих украинцев.

Сейчас у Гагариной намечены гастроли по России.

Ани Лорак

Молчунья Ани Лорак также получила по заслугам. Уроженка Черновицкий области, которая длительное время проживает в РФ и строит там карьеру, замалчивает войну в родной стране, а потому платится за это концертами. Так, ее бойкотировали в Чехии и Германии.

После концерты Ани Лорак массово отменяли даже в России. Тогда в стране-агрессоре молчунью заподозрили в передаче средств для ВСУ, но сама она это отрицает.

Также совсем недавно концерт Ани Лорак отменили в Анталии (Турция).

Филипп Киркоров

Поплатился за поддержку кровавого режима и Филипп Киркоров. В мае 2022-го путинист должен был выступить в Израиле, однако местные жители оказались против.

В марте и апреле 2023 Киркоров должен был выступить в Германии, но его концертный тур также отменили из-за поддержки войны.

Группа Любэ

В марте 2022 года стало известно, что пропагандистской группе Любэ отменили тур по Германии. Все из-за их участия в шоу в Лужниках по случаю годовщины “присоединения” Крыма.

Ну что ж, пусть и дальше отрабатывают методички Кремля.

Валерия

У путинистки Валерии сорвалось выступления в Дубае, которое должно было состояться в рамках Дрезденского оперного бала, однако музыканты оркестра наотрез отказались находиться на одной сцене с российскими артистами.

Конечно, это не весь список российских звезд и молчунов, которым отменяют концерты за границей. Надеемся, что вскоре их отменят во всем мире и выступать они смогут только в РФ.