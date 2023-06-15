Прокремлівські артисти Григорій Лепс і Микола Басков пообіцяли платити по 1 млн рублів за кожен підбитий танк Leopard 2 і Abrams. Цю ідею фінансує військове керівництво – Міноборони Росії, щоб мотивувати бійців на тлі невдач на полі бою. Тим паче постійне обговорення контрнаступу від ЗСУ сильно деморалізує противника.

За заявою російських ЗМІ, слова Лепса і Баскова прозвучали на одній із конференцій у Пітері. Платити будуть не тільки за знищення Leopard 2 і Abrams, а й за Leopard 1 – по 700 тис. рублів.

– Це не тільки громадська позиція наших солдатів. Хочемо, щоб вони знали – ми поруч із ними в їхніх перемогах і успіхах, – заявив Басков.

Путініст Лепс також вирішив вставити пару своїх фраз, але зробив тільки гірше – він випадково назвав російську армію радянською. З його слів явно натякається на рівень підготовки солдатів противника і ставлення до життів солдатів.

– Те, що ми можемо зробити для нашої радянської армії, нашої російської, вибачте, армії, ми будемо робити від чистого серця. Якщо можемо співати – будемо це робити. Якщо можемо дати гроші – значить, будемо їх видавати, – заявив Лепс.

Утім, окрім пісень і гучних слів артисти ніяк допомагати не планують, адже навіть гроші видаватимуться не з їхніх кишень.

Ініціативу також підтримали й інші російські знаменитості – Юлія Барановська, Олена Сєвєр, Юрій Антонов, Олександр Маршал, Вікторія Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Доліна, Слава, Анна Семенович, Любов Успенська та Олександр Іванов.

Українські зірки вже відреагували на заяви колег із РФ. Ведуча Нателла Кірс заявила, що ці артисти стали амбасадорами тероризму.

Журналістка та ведуча Аліна Доротюк додала, що ці російські зірки підтримують щоденний терор і геноцид українців.

– І усвідомте нарешті всі: культура – це один із важелів політики! Дуже міцних і потужних, – додала Аліна.

Нагадаємо, що в лютому Канада ввела санкції проти Баскова. Усе через його прокремлівську позицію – він відвідував російські війська на окупованих українських землях і виступав за повномасштабну війну в Україні.