Концерт прокремлівського артиста Григорія Лепса скасували в Казахстані. Це сталося на тлі масового невдоволення після обіцяних виплат військовим РФ за знищені танки Leopard.

Про це заявив місцевий комплекс відпочинку, де мав відбутися концерт артиста. Конкретних причин скасування заходу в закладі не назвали, але співпрацю було скасовано саме з їхньої ініціативи.

– Компанія прийняла рішення розірвати договір з організаторами концерту в односторонньому порядку. Повернення квитків здійснюється за місцем їх придбання, – заявили в Makao.

Сам Лепс поки ніяк не коментував скасований концерт.

Користувачі мережі відреагували на правильне рішення з боку казахів:

Дуже правильне рішення, тим, хто за війну і її пропаганду, немає місця в нашій країні;

Наступного разу подумаєте над тим, кого запрошувати;

Не робіть більше таких помилок, z-артистам не місце в Казахстані;

Одумалися. Надалі перевіряйте кого кличете. Народ пильнує.

Нагадаємо, що нещодавно Лепс і Басков підтримали виплати військовим РФ за підбиті танки. Наприклад, за знищений Leopard 2 артисти обіцяють видати по 1 млн рублів. Цю ініціативу підтримує Міноборони РФ, яке і спонсорує заклик до знищення броньованого транспорту. Лепс неодноразово підтримував війну в Україні, як і окупацію наших територій.