У Туреччині скасували концерт співачки-зрадниці Ані Лорак.

Так, Українська спільнота в Туреччині разом із Посольством України в Турецькій республіці та Консульством України в Анталії змогла домогтися скасування концерту виконавиці, яка мовчить про війну в рідній країні та продовжує будувати кар’єру в РФ.

У Facebook консул України в місті Анталія Олександр Воронін повідомив, що рішення ухвалила рада директорів холдингу Kilit Hospatality Group, до якого належить мережа готелів Nirvana і концертна зала The Cosmos Theatre, в якій мала виступити мовчунка.

– Після всебічного вивчення ситуації з концертом Ані Лорак, ролі особистості артистки у війні РФ проти України та можливих репутаційних наслідків проведення такого концерту з урахуванням суспільного резонансу з боку української спільноти, – написав Воронін.

Також він додав, що власники холдингу підтримують Україну, а тому не будуть зв’язуватися зі зрадницею Ані Лорак.

Це вже не перший випадок, коли співачку байкотують у різних країнах. Ще в жовтні Ані Лорак скасували концерти в Європі. Тоді всього мало відбутися вісім виступів артистки в Німеччині та Чехії, анонсуючи їх вона назвала себе найтитулованішою українською співачкою.

Ба більше, у березні концерти Ані Лорак масово скасовували в Росії. Тоді її в країні-агресорі запідозрили в передачі коштів для ЗСУ, спираючись на слова артистки про любов до України та її українське коріння. Сама вона це заперечує.